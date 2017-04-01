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فضيحة.. ضبط مهندس وسيدة متزوجة من مسؤول حكومي متلبسين بممارسة الجنس داخل فيلا بالرباط

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 22:08 فضيحة.. ضبط مهندس وسيدة متزوجة من مسؤول حكومي متلبسين بممارسة الجنس داخل فيلا بالرباط | حوادث و حقوق
فضيحة.. ضبط مهندس وسيدة متزوجة من مسؤول حكومي متلبسين بممارسة الجنس داخل فيلا بالرباط
تفجرت فضيحة خيانة زوجية لمسنين بالرباط ضبطتهما عناصر الشرطة في حالة تلبس الأحد الماضي بفيلا على الطريق الساحلي للرباط، وأوقفت الشرطة مهندس دولة يشتغل أستاذا جامعيا بمعهد العرفان وهو من مواليد 1950



"شوف تيفي"

تفجرت فضيحة خيانة زوجية لمسنين بالرباط ضبطتهما عناصر الشرطة في حالة تلبس الأحد الماضي بفيلا على الطريق الساحلي للرباط، وأوقفت الشرطة مهندس دولة يشتغل أستاذا جامعيا بمعهد العرفان وهو من مواليد 1950 كما أوقفت عشيقته وهي زوجة مسؤول سابق بقطاع حكومي وهي من مواليد 1954 ، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر غدا الأربعاء.

وأوضحت اليومية أن النيابة العامة، أودعت الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا ورفضت في جلسات أمس الاثنين منحهما السراح المؤقت.

وفي تفاصيل القضية، تعقب مسؤول سابق زوجته التي توجهت من المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء، نحو المحطة الطرقية القامرة بالرباط بمساعدة أحد أفراد عائلته إلى الطريق الساحلي بالرباط، وبمجرد ولوجها إلى الفيلا رفقة عشيقها، ربط المسؤول السابق الاتصال بالضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة لحي يعقوب المنصور التي نسقت مع النيابة العامة بابتدائية المدينة، وداهمت الفيلا لتضبط الزوجة في حالة تلبس بالخيانة الزوجية مع الأستاذ الجامعي.

والمثير في الملف أن الزوجة وفور اكتشافها مداهمة الضابطة القضائية للفيلا، استعملت سلما لكي تتسلق أسوار الفيلا نحو مسكن مجاور غير أن عناصر الشرطة ضبطتها واقتادتها رفقة العشيق إلى مقر التحقيق، وارتكن المحققون إلى وجود أدلة كافية على ارتكابهما جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وأظهرت التحقيقيات التي قامت بها الضابطة القضائية أن الأستاذ تعرف على عشيقته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل معها دردشة عبر تقنية "الشات" وأقر أنه كان يعتقد بأنها مطلقة وتوجهت من البيضاء إلى منزله بالرباط ولم يكتشف أنها متزوجة إلا أثناء مداهمة الشرطة لمسكنه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخيانة الزوجية الضابطة القضائية الشرطة الرباط محطة مسؤول حكومي

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