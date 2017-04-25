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عاجل ولا يصدق..هذا هو قاتل الطفل وليد بقلعة السراغنة والقضية فيها المسلسل تركي مدبلج (تفاصيل جد صادمة)

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 22:03 عاجل ولا يصدق..هذا هو قاتل الطفل وليد بقلعة السراغنة والقضية فيها المسلسل تركي مدبلج (تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق
عاجل ولا يصدق..هذا هو قاتل الطفل وليد بقلعة السراغنة والقضية فيها المسلسل تركي مدبلج (تفاصيل جد صادمة)
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، وبالتحديد بدوار أولاد إدريس الموجود على جماعة لعثامنة عشية اليوم الثلاثاء ، من فك لغز مقتل الصبي وليد الذي تم رمي جثته ببئر مهجور يوجد بنفس

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، وبالتحديد بدوار أولاد إدريس الموجود على جماعة لعثامنة عشية اليوم الثلاثاء ، من فك لغز مقتل الصبي وليد الذي تم رمي جثته ببئر مهجور يوجد بنفس الدوار.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بخال الضحية الذي اعترف خلال التحقيق معه بقتل نجل أخته عن غير قصد، حيث وجه له ركلة قاتلة، حينما تسبب الضحية المسمى "وليد" في إحداث فوضى بالتزامن مع تركيز خاله الجاني أثناء متابعة أحداث فيلم تركي مدبلج.

وأضاف المصدر ذاته أن الجاني البالغ من العمر 16 سنة، أكد خلال اعترافه، بأنه صدم بمقتل ابن أخته، ليقوم برمي جثته في بئر مهجور يبعد ب500 متر عن منزل عائلة الطفل وليد البالغ من العمر قيد حياته سنتين وسبعة أشهر.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، أخضعت طيلة اليوم الثلاثاء، عائلة الطفل المقتول للتحقيقات الأمنية الدقيقة بعدما تأكدت أن الجاني قد يكون أحد أبناء دوار أولاد دريس.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن الخيوط الأولى لهاته الجريمة التي هزت الرأي العام بمنطقة العطاوية بقلعة السراغنة، خاصة أن المعطيات الأولى كانت تشير إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بقتل الطفل بعد اختطافه واغتصابه.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الاختطاف التحقيقات الأمنية البئر منطقة العطاوية

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