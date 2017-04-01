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عاجل..اعتقال مغربي يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي في ايطاليا

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 21:07 عاجل..اعتقال مغربي يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي في ايطاليا | دولي
عاجل..اعتقال مغربي يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي في ايطاليا
أفادت مصادر لوكالة فرانس بريس أن الشرطة الإيطالية، أوقفت اليوم الثلاثاء مغربيا يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم إرهابي في ايطاليا، وهو يعيش معزولا منذ تسع سنوات لدى أسرة ايطالية.

 

"شوف تيفي"

أفادت مصادر لوكالة فرانس بريس أن الشرطة الإيطالية، أوقفت اليوم الثلاثاء مغربيا يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم إرهابي في ايطاليا، وهو يعيش معزولا منذ تسع سنوات لدى أسرة ايطالية.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن منير العوال كان يقيم في ايطاليا بصورة غير شرعية منذ 2008 ووضع تحت المراقبة قبل عام بسبب رسائله الداعية إلى الجهاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الشرطة الايطالية المغربي بأنه "خطير" و"تصرفاته غير متوقعة" بعد أن تلقت تحذيرا من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي. واعتقل بتهم الانتماء إلى عصابة هدفها ارتكاب أعمال إرهابية في العالم والتحريض على العنف وتشجيع الجريمة.

وكان المشتبه به ناشطا جدا على شبكة "زيلو" المشفرة للتواصل الاجتماعي حيث كان يعرف عن نفسه باسم "نجل تنظيم الدولة الإسلامية" ويدير حديثا حول "الخلافة الإسلامية".

وأكد الشاب بأنه بايع زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. وكان ينشر معلومات عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الجهادي واصفا السلوك الواجب انتهاجه في الدول الغربية للتحول إلى مقاتل أجنبي "لا يلفت الانتباه" وتنفيذ اعتداءات ضد "الكفار" بالسكاكين أو القنابل.

وكان المغربي يستخدم هواتف أشخاص آخرين وحتى هاتف الأسرة التي كانت تستضيفه منذ تسع سنوات (ام وابنها) ولم تكن تشك بشيء.

 

 

‫شوف تيفي

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