عاجل:قبل إعدامه..هذا ما وقع لسفاح الجديدة داخل سجن سيدي موسى+حقائق جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من عائلة سفاح الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن عبد العالي داكير و بعد مرور سنة على حبسه بسجن سيدي موسى بالجديدة بعد المجزرة التي ارتكبها في حق 10 أفراد من عائلته، يصاب بأزمات



شوف تيفي:م غ



علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من عائلة سفاح الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن عبد العالي داكير و بعد مرور سنة على حبسه بسجن سيدي موسى بالجديدة بعد المجزرة التي ارتكبها في حق 10 أفراد من عائلته، يصاب بأزمات نفسية خطيرة نتيجة المرض النفسي الذي يعاني منه.



و قالت مصادرنا إن السفاح لا يحظى بزيارات من عائلته باستثناء شقيقته الصغرى التي زارته حوالي مرتين للإطلاع على أحواله.



و كشفت مصادرنا إن السفاح طالب من شقيقته التي أصبحت الوصية على أملاكه، أن تجلب له بناته الأربعة لزيارته.



تجدر الإشارة إلى أن عبد العالي داكير كان قد أجهز على زوجته ووالديه وعدد من أفراد أسرته و جيرانه في جريمة اهتز لها دوار القدامرة نواحي الجديدة وحكم عليه القضاء بالإعدام.



