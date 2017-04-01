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وزير العدل الجديد أوجار يطمح إلى '' استقلال القضاء''

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 20:15 وزير العدل الجديد أوجار يطمح إلى استقلال القضاء | بوليتيك
وزير العدل الجديد أوجار يطمح إلى '' استقلال القضاء''
ترأس وزير العدل محمد أوجار المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يومه الثلاثاء 25 ابريل 2017، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الجلسة


شوف تيفي

ترأس وزير العدل محمد أوجار المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يومه الثلاثاء 25 ابريل 2017، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الجلسة الافتتاحية لليومين الدراسيين حول موضوع ''استقلال السلطة القضائية'' المنظمين بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.


وقال أوجار في كلمة له بهذه المناسبة إن التأسيس لسلطة قضائية مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، دليل على '' انخراط المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، في بناء مشروع مجتمعي قائم على تكريس دولة المؤسسات وحماية الحقوق والحريات''.

وأضاف وزير العدل الجديد أن الهم الشاغل لوزارته هو '' تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتمكينه من القيام بدوره على الوجه المطلوب وتحقيق استقلال تام في ممارسته لاختصاصاته الدستورية''.




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