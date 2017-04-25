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بعد مرور أربعة أشهر على اعتداء اسطنبول الدموي: أول ظهور للتوأم نسمة ونسيمة

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 19:56 بعد مرور أربعة أشهر على اعتداء اسطنبول الدموي: أول ظهور للتوأم نسمة ونسيمة | مجتمع
بعد مرور أربعة أشهر على اعتداء اسطنبول الدموي: أول ظهور للتوأم نسمة ونسيمة
بعد مرور أربعة أشهر على اعتداء اسطنبول الدموي والذي خلف مقتل العشرات من بينهم مغاربة، ظهر التوأم ''راجي'' لأول مرة، ويتعلق الأمر بـ ''نسمة ونسيمة'' الناجيتين المغربيتين من الهجوم المسلح على ملهى ليلي

"شوف تيفي"

بعد مرور أربعة أشهر على اعتداء اسطنبول الدموي والذي خلف مقتل العشرات من بينهم مغاربة، ظهر التوأم "راجي" لأول مرة، ويتعلق الأمر بـ "نسمة ونسيمة" الناجيتين المغربيتين من الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة.

ونشرت نسيمة التي أصيبت خلال الاعتداء الدموي داخل الملهى الليلي أول صورة لها على حسابها الخاص بالفايسبوك، حيث ظهرت في حالة صحية جيدة بالرغم من أن الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها كانت على مستوى الرأس.

وإلى جانب نسيمة، نشرت شقيقتها التوأم مجموعة من الصور لها على حسابها بالفايسبوك، وهي الصور التي تفاعل معها العشرات من النشطاء الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة لشفاء شقيقتها وعودتهما لممارسة حياتهما اليومية بشكل عادي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفايسبوك ملهى ليلي الرعب اسطنبول

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