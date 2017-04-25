صادم وبالصورة..تنظيم الدولة الإسلامية يختطف ''ميسي'' ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، اختطفوا في العراق طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات، وسجنوه لمدة عامين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بسبب الحرب

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، اختطفوا في العراق طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات، وسجنوه لمدة عامين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بسبب الحرب المندلعة ضد التنظيم في الموصل.



وأوضحت الوكالة أن التنظيم الإرهابي اختطف الطفل لأن والده أطلق عليه اسم ''ميسي'' نظرا لعشقه الكبير للاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ''ليونيل ميسي''.



وأفادت الوكالة أن الطفل ميسي البالغ من العمر 5 سنوات، هو أحد أبناء الطائفة الأزيدية في شمال العراق، وقد تم نقله إلى أحد المخيمات حتى يعيش مع أفراد أسرته.