تحت تصفيقات العثماني.. فريق المصباح بالمستشارين: محاكمة شباب الفايسبوك بقانون الإرهاب ''قصور خطير في حقوق الإنسان'' ﻿

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن منظومة العدالة بالمغرب لا زالت تثير الكثير من التخوفات لدى المراقبين والمهتمين وباقي عموم المواطنين، من احتمال انحراف مسار الإصلاح عن خطته

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أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن منظومة العدالة بالمغرب لا زالت تثير الكثير من التخوفات لدى المراقبين والمهتمين وباقي عموم المواطنين، من احتمال انحراف مسار الإصلاح عن خطته المعتمدة، وهو ما يستدعي تقديم مزيد من ''الضمانات السياسية والقانونية اللازمة للطمأنة على مستقبل العدالة بالمغرب''.



وذكر نبيل الشيخي، رئيس فريق المصباح، خلال كلمة له بمناسبة مناقشة مشروع حكومة سعد الدين العثماني بالمستشارين مساء يومه الثلاثاء 25 أبريل 2017، أن منظومة حقوق الإنسان، ورغم تطورها الملحوظ في بعض المجالات، إلا أنها ''مازالت تشكو من أوجه قصور خطيرة في مجلات أخرى''، مشيرا الفريق ذاته إلى أن أهمية التعاطي مع مجال حقوق الإنسان باعتباره '' مجالا يخترق مختلف القطاعات الحكومية''، يستدعي تمكين وزارة حقوق الإنسان، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، من كافة '' الإمكانات والصلاحيات لتنفيذ سياسيات حقوقية مندمجة وذات أولولية باعتبارها خيارا استراتيجيا وركن أساسيا من أركان دولة حقوق الإنسان.



واستشهد رئيس فريق المصباح بالمستشارين، ببعض ‘‘القصور'‘ التي يجب على حكومة العثماني إدراجها في مشروعه الحكومي، منها معضلة الاعتقال الاحتياطي، وانتهاك قاعدة البراءة هي الأصل، حماية حقوق الملكية، حرية تأسيس الجمعيات وحريات التجمعات العمومية...، مثيرا، في هذا الصدد، انتباه العثماني إلى محاكمة عدد من شباب الفيسبوك، وفق قانون مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى المتابعين بتهمة ''الإشادة بالإرهاب'' على خلفية مقتل السفير السفير الروسي وجلهم منتمين لشبيبة المصباح، والذين اعتبر الشيخي محاكمتهم لا يرقى إلى ''مستوى تصنيفه ضمن خانة الأعمال الإرهابية، بقدر ما تدخل في نطاق الانزلاقات التي قد تعرفها حرية التعبير''، وهو ما يقتضي، بحسب الفريق، '' معالجة بيداغوجية تستبعد المقاربة الزجرية وما يرافقها من تجاوزات في حقوق الإنسان''.







