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انفراد وبالصور..بعد الهدية التي وضعها شاب مغربي على مائدة عشاء الملك بميامي.. مهاجر مغربي آخر يُفاجئ الملك بهدية رمزية

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 18:55 انفراد وبالصور..بعد الهدية التي وضعها شاب مغربي على مائدة عشاء الملك بميامي.. مهاجر مغربي آخر يُفاجئ الملك بهدية رمزية | مجتمع
انفراد وبالصور..بعد الهدية التي وضعها شاب مغربي على مائدة عشاء الملك بميامي.. مهاجر مغربي آخر يُفاجئ الملك بهدية رمزية
بعد لقاء المهاجر المغربي ( محمد صلاح الدين نجيب ) بالملك محمد السادس الأسبوع الماضي، بمحاذاة الإقامة الملكية بمدينة ميامي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفه عن كواليس حديثه مع الملك محمد السادس


شوف تيفي: يوسف نجيب


بعد لقاء المهاجر المغربي ( محمد صلاح الدين نجيب ) بالملك محمد السادس الأسبوع الماضي، بمحاذاة الإقامة الملكية بمدينة ميامي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفه عن كواليس حديثه مع الملك محمد السادس لـ " شوف تيفي "، يعود ذات المهاجر المغربي مرة أخرى ليفاجئ العاهل المغربي بهدية رمزية تعبيرا عن حبه واحترامه للعرش العلوي المجيد .

وقال محمد صلاح الدين نجيب صاحب شركة متخصصة في التسويق الإلكتروني في إتصال هاتفي مع " شوف تيفي "، " صراحة بعدما التقيت بالملك محمد السادس في المرة الأولى، أحسست بالنقص، خصوصا بعدما لم أقدم له أي شيء يُعبر عن حبي وتقديري واحترامي له، موضحا "اكتفيت فقط بالتقاط بعض الصور الحصرية والحديث معه لمدة 10 دقائق، و فكرت مليا في هذه المسألة، قبل مغادرة الملك بلاد " العم سام " فقررت تقديم هدية إلكترونية رمزية إليه " عربونا للمحبة "، مردفا أن الملك الذي كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن سعد كثيرا بهذه الهدية الرمزية وشكرني على جود وكرم الإهداء .

وأضاف المهاجر المغربي لـ " شوف تيفي " أنه بعدما تشرف بتقديم الهدية إلى الملك، أكد أنه يتمتع بأخلاق جد حسنة ومحبوب عند الجميع، موضحا أنه يحب المغاربة حبا جما أينما حلوا وارتحلوا، هذا بالإضافة إلى أنه لطيف وظريف جدا و متواضع بشكل لا يتصور مع أبناء وطنه " الأم " المغرب .

وعبر محمد صلاح الدين نجيب عن سعادته وفرحه بهذا اللقاء الثاني الذي حظي به من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفندق الذي يقيم فيه بـ " ميامي بيتش " فلوريدا شرق الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظه من كل مكروه وأن ينصره ويقر عينيه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وشقيقته الأميرة المحبوبة لالة خديجة وسائر أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة .

يذكر أن الملك وصل إلى مدينة ميامي شرق الولايات المتحدة الأمريكية الخميس الماضي رفقة أسرته، قادما من كوبا بعد قضائه أسبوعا كاملا فيها، حيث التقى به ثلة من المغاربة المقيمين في أمريكا، والتقطوا معه صورا حصرية في الفندق الذي يقيم فيه في جو يسوده الحب والاحترام والتقدير، مؤكدين أن ( الصور ) ستبقى في أذهانهم ومسارهم كذكرى رائعة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ميامي الملك الولايات المتحدة صور مهاجرين

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