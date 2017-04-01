عاجل :هذا ما أمر به القضاء في حق صاحبة وكر للدعارة بدرب غلف توفي فيه مسن تناول الفياغرا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المحكمة الابتدائية بعين السبع، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية صاحبة الوكر للدعارة الذي توفي فيه مسن الشهر الماضي بدرب غلف بالبيضاء، بإدانة المتهمة ب3 أشهر سجنا نافذا.

"شوف تيفي":ك علوي

علمت "شوف تيفي" أن المحكمة الابتدائية بعين السبع، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية صاحبة الوكر للدعارة الذي توفي فيه مسن الشهر الماضي بدرب غلف بالبيضاء، بإدانة المتهمة ب3 أشهر سجنا نافذا.

كما أصدرت المحكمة ،يضيف مصدرنا،حكمها في حق المومس التي توفي المسن على فراشها بـ6 أشهر سجنا نافذا.

و كانت منطقة درب غلف ، اهتزت الشهر الماضي،على وقع خبر صادم عقب العثور على شخص مسن جثة هامدة داخل منزل معد للدعارة.

و كان الهالك رفقة فتاة داخل الوكر من أجل ممارسة الجنس معها، ومباشرة بعد تناوله لمنشط جنسي من نوع "الفياغرا" لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.