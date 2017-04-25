 تقرير جديد: 4600 مليونير فـالمغرب نصفهم فكازا و5000 من أغنياء العالم زارو المغرب سنة 2016 وها فين مشاو ﻿
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تقرير جديد: 4600 مليونير فـالمغرب نصفهم فكازا و5000 من أغنياء العالم زارو المغرب سنة 2016 وها فين مشاو

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 18:18 تقرير جديد: 4600 مليونير فـالمغرب نصفهم فكازا و5000 من أغنياء العالم زارو المغرب سنة 2016 وها فين مشاو | مجتمع
تقرير جديد: 4600 مليونير فـالمغرب نصفهم فكازا و5000 من أغنياء العالم زارو المغرب سنة 2016 وها فين مشاو
صنف تقرير جديد صادر عن مؤسسة '' أفرانسيا بنك'' المالية، في تقرير جديد لها لسنة 2017، أن المغرب يتوفر على 4600 مليونير في سنة 2016، نصفهم بالتمام والكمال يوجدون بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (2300

شوف تيفي

صنف تقرير جديد صادر عن مؤسسة '' أفرانسيا بنك'' المالية، في تقرير جديد لها لسنة 2017، أن المغرب يتوفر على 4600 مليونير في سنة 2016، نصفهم بالتمام والكمال يوجدون بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (2300 مليونير)، فيما يتواجد 500 منهم بمدينة مراكش، ويتوزع الباقي على مختلف مدن المملكة الأخرى.


وكشف التقرير، الذي بوأ جزر الموريس المرتبة الأولى من حيث عدد الأغنياء، أن المغرب يتوفر أيضا على 210 مليونير مضعف ( multimillionnaires)، منهم 110 بالبيضاء و 30 بمدينة مراكش.

وذكر التقرير أن 5000 من أغنياء العالم زاروا المغرب سنة 2016، ومعظمهم توجهوا إلى مدينة مراكش، وكان أغلبهم نزلاء لفندق المامونية الشهير بالمدينة وأيضا فندق روايال منصور.

واحتل المغرب، بحسب تقرير المؤسسة العالمية، الثامنة في تصنيف متوسط الثروة حسب الفرد، بمبلغ 3500 دولار، فيما جاءت جزر الموريس في المرتبة الأولى بـ 25700 دولار للفرد الواحد، ثم جنوب افريقيا (10800 دولار للفرد)، بعدهما ناميبيا (10200 دولار للفرد)، فيما جاءت مصر في المرتبة الخامسة (4000 دولار)، واحتلت الجزائر المرتبة السابعة بـ3500 دولار متساوية بذلك مع المغرب، في متوسط الثروة حسب الفرد.



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شوف تيفي المغرب الأغنياء مليونير مراكش المامونية الدار البيضاء الثروة

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