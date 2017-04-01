فيديو رائع يُشعل الفايسبوك..الشيخ عمر القزابري قلبها كرة وها شنو دار فـقطر ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني، مقطع فيديو ظهر خلاله الشيخ وهو يداعب الكرة خلال تواجده بدولة قطر.



"شوف تيفي"



نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني، مقطع فيديو ظهر خلاله الشيخ وهو يداعب الكرة خلال تواجده بدولة قطر.

وتفاعل آلاف النشطاء مع فيديو الشيخ عمر القزابري، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بالشيخ وبالطريقة الرائعة التي تحكم فيها بالكرة، بينما أكد آخرون أن الشيخ عمر القزابري ما يزال في ريعان الشباب ويتوفر على بنية جسمية ولياقة بدنية جيدة، مكنته من التحكم في الكرة بكل سهولة.

واستغل آخرون الفرصة للتأكيد على اشتياقهم الكبير للشيخ عمر القزابري وللطريقة الرائعة في تجويده القرآن خلال تراويح شهر رمضان بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء.