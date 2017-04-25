 بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي ﻿
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بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 17:58 بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي | حوادث و حقوق
بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي
تحت عنوان '' هذه أضخم سرقة في العالم خلال قرن كامل''، كشفت العديد من المواقع العالمية عن أخطر عملية سطو شهدها القرن الحالي، أبطالها عصابة إجرامية، سرقت ملايين الدولارات وقتلت رجال شرطة بالبراغواي.

"شوف تيفي"

 
تحت عنوان " هذه أضخم سرقة في العالم خلال قرن كامل"، كشفت العديد من المواقع العالمية عن أخطر عملية سطو شهدها القرن الحالي، أبطالها عصابة إجرامية، سرقت ملايين الدولارات وقتلت رجال شرطة بالبراغواي.

فحسب موقع "العربية.نت" السعودي فإن عشرات المسلحين ينتمون  إلى عصابة برازيلية، قاموا باقتحام شركة نقل أموال، توجد في جنوب شرقي الباراغواي وسرقوا ملايين الدولارات من خزنتها، موضحا أن أفراد هذه العصابة المكونة من 50 مسلحا كانوا مدججين بالأسلحة والمتفجرات.

وأكد ذات الموقع أن عملية السطو ، شهدت بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية، مقتل رجل شرطة، وقد فتحت وزارة الداخلية في الباراغواي تحقيقا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة الخطيرة بعد فرارهم عبر الحدود الفاصلة بين الباراغواي والبرازيل.

 

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