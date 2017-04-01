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وزير الاتصال و الثقافة يتجاوب مع التوجهات الملكية الرامية إلى ''الانفتاح الإفريقي''

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 17:49 وزير الاتصال و الثقافة يتجاوب مع التوجهات الملكية الرامية إلى الانفتاح الإفريقي | بوليتيك
وزير الاتصال و الثقافة يتجاوب مع التوجهات الملكية الرامية إلى ''الانفتاح الإفريقي''
سيرا على السياسة التي نهجها الملك محمد السادس، خلال الآونة الأخيرة، والهادفة إلى الانفتاح المغربي على محيطه الإفريقي، قررت وزارة الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، التجاوب مع هذا

شوف تيفي


سيرا على السياسة التي نهجها الملك محمد السادس، خلال الآونة الأخيرة، والهادفة إلى الانفتاح المغربي على محيطه الإفريقي، قررت وزارة الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، التجاوب مع هذا التوجه عبر تقوية ''حضور المغرب في التجمعات الإفريقية''. وفي هذا الإطار، شارك الوزير الجديد للثقافة والاتصال محمد الأعرج، يوم الأحد الماضي، في احتفالية اختيار العاصمة الغينية كونكاري، عاصمة عالمية للكتاب برسم سنة 2017 .

وترأس هذا الحفل رئيس جمهورية غينيا ورئيس الإتحاد الإفريقي ألفا كوندي، والذي شارك فيه عدد من وزراء وممثلي الدول الإفريقية وممثلين عن منظمات عالمية وإقليمية متخصصة في المجال الثقافي والإبداعات الأدبية.


وبهذه المناسبة، رحب كوندي في كلمة له في الحفل، بعودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، والدور الذي ينتظر المغرب القيام به في وسط أسرته الأفريقية.
من جهته أكد الأعرج في تصريح للقناة الغينية الرسمية، على أهمية الاستمرار في تثمين وتمتين العلاقات الثقافية التي تجمع المغرب ببقية الدول الإفريقية، والتي ستقدم '' مساهمة نوعية للتضامن بين الشعوب الإفريقية اعتبارا للعلاقة الإستراتيجية ولطبيعة المصير المشترَك الذي يربط المملكة المغربية بامتدادها وعمقها الإفريقيين وللبعد الإستراتيجي الذي يوليه الملك محمد السادس للتعاون و البناء المشترك''.

كما شكلت المناسبة، وفق المسؤول الأول عن وزارة الثقافة والاتصال، فرصة لـ'' تنزيل العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدان الإفريقية''، وذلك في سياق الزيارات المنتظمة، التي قام بها الملك إلى العديد من الدول الإفريقية، بغية ترسيخ نموذج للتعاون جنوب-جنوب، باعتباره السبيل الأنجع لتحقيق التنمية والاندماج في الفضاء الإفريقي.


وأعلن الأعرج حسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي''،عن عزم الوزارة إنشاء مكتبة عمومية بمدينة كوناكري لإعطاء دفعة قوية لهذا التعاون الثقافي المغربي الغيني وتعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين والتي ستعرف طفرة متميزة في مجالات الإنتاج الثقافي، وغيرها من التعبيرات الإبداعية، مما سيساهم في الاطلاع والوقوف على التجليات المتنوعة للموروث الثقافي المغربي.




‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وزارة الثقافة الملك محمد السادس افريقيا غينيا الاتحاد الإفريقي كوناكري ألفا كوندي

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