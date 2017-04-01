يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة ﻿

أقدم شاب تايلاندي على قتل طفلته بطريقة جد بشعة، أخيرا، ثم انتحر أمام أعين أسرته وأصدقائه من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز''.

:"شوف تيفي"



أقدم شاب تايلاندي على قتل طفلته بطريقة جد بشعة، أخيرا، ثم انتحر أمام أعين أسرته وأصدقائه من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز".



وأوضح الموقع ذاته أن ووتيسان وونغتالاي البالغ من العمر قيد حياته 20 سنة، تشاجر مع صديقته متهما إياها بالخيانة بعد أن فتش هاتفها المحمول، مما جعلها تفر من المنزل، تاركة ابنتها رفقة والدها.



وأضاف ذات الموقع أن جيرانش تريرات، وهي أم الطفلة، صرحت بأنها عادت إلى المنزل اليوم التالي، إلا أنها لم تعثر على صديقها وابنتهما، وبعد أن فشلت حاولت الاتصال به، ثم شاهدت فيديو مدته 4 دقائق على الفايسبوك، يوثق مقتل ابنتها شنقا ثم انتحار والدها.



