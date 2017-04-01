 يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي | حوادث و حقوق

بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي

وزير الاتصال و الثقافة يتجاوب مع التوجهات الملكية الرامية إلى الانفتاح الإفريقي | بوليتيك

وزير الاتصال و الثقافة يتجاوب مع التوجهات الملكية الرامية إلى ''الانفتاح الإفريقي''

يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة

بالفيديو..مطاردة هوليودية..شوفو أشنو دارو 2 طاكسيات لسائق سيارة تابعة لـUber | حوادث و حقوق

بالفيديو..مطاردة هوليودية..شوفو أشنو دارو 2 طاكسيات لسائق سيارة تابعة لـ''Uber''

جابها فراسو..الحبس النافذ لنصاب أوهم ضحاياه بالتوظيف وأمن مراكش يحجز بمكتبه 486 طلب للشغل‎ | حوادث و حقوق

جابها فراسو..الحبس النافذ لنصاب أوهم ضحاياه بالتوظيف وأمن مراكش يحجز بمكتبه 486 طلب للشغل‎

عاجل.أم سجينة سابقة حاولت الانتحار بتناول سم الفئران بسبب أخ زوجها بإنزكان | حوادث و حقوق

عاجل.أم سجينة سابقة حاولت الانتحار بتناول سم الفئران بسبب أخ زوجها بإنزكان

العثماني يتمرد على بنكيران ويفتح حوارا جديا مع النقابات | بوليتيك

العثماني ''يتمرد'' على بنكيران ويفتح حوارا '' جديا'' مع النقابات

عاجل..تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا..وهذا عدد الموقوفين المتورطين في اعتداء بروكسيل الإرهابي و من بينهم مغاربة | بوليتيك

عاجل..تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا..وهذا عدد الموقوفين المتورطين في اعتداء بروكسيل الإرهابي و من

خطيــــر:3 أشخاص تناوبوا على اغتصاب فتاة و صَوروها فالفايسبوك.. وهاشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطيــــر:3 أشخاص تناوبوا على اغتصاب فتاة و صَوروها فالفايسبوك.. وهاشنو وقع ليهم

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 17:38 يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة
أقدم شاب تايلاندي على قتل طفلته بطريقة جد بشعة، أخيرا، ثم انتحر أمام أعين أسرته وأصدقائه من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز''.

:"شوف تيفي"


أقدم شاب تايلاندي على قتل طفلته بطريقة جد بشعة، أخيرا، ثم انتحر أمام أعين أسرته وأصدقائه من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز".

وأوضح الموقع ذاته أن ووتيسان وونغتالاي البالغ من العمر قيد حياته 20 سنة، تشاجر مع صديقته متهما إياها بالخيانة بعد أن فتش هاتفها المحمول، مما جعلها تفر من المنزل، تاركة ابنتها رفقة والدها.

وأضاف ذات الموقع أن جيرانش تريرات، وهي أم الطفلة، صرحت بأنها عادت إلى المنزل اليوم التالي، إلا أنها لم تعثر على صديقها وابنتهما، وبعد أن فشلت حاولت الاتصال به، ثم شاهدت فيديو مدته 4 دقائق على الفايسبوك، يوثق مقتل ابنتها شنقا ثم انتحار والدها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سكاي نيوز الانتحار الابنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي | حوادث و حقوق

بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي

بالفيديو..مطاردة هوليودية..شوفو أشنو دارو 2 طاكسيات لسائق سيارة تابعة لـUber | حوادث و حقوق

بالفيديو..مطاردة هوليودية..شوفو أشنو دارو 2 طاكسيات لسائق سيارة تابعة لـ''Uber''

جابها فراسو..الحبس النافذ لنصاب أوهم ضحاياه بالتوظيف وأمن مراكش يحجز بمكتبه 486 طلب للشغل‎ | حوادث و حقوق

جابها فراسو..الحبس النافذ لنصاب أوهم ضحاياه بالتوظيف وأمن مراكش يحجز بمكتبه 486 طلب للشغل‎

عاجل.أم سجينة سابقة حاولت الانتحار بتناول سم الفئران بسبب أخ زوجها بإنزكان | حوادث و حقوق

عاجل.أم سجينة سابقة حاولت الانتحار بتناول سم الفئران بسبب أخ زوجها بإنزكان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم.. شوفو مغاربة كيفاش حارڭين وسط لقوادس | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو صادم.. شوفو مغاربة كيفاش "حارڭين" وسط لقوادس

كانت بعقلها و تسطات منين احتجزها الوالد ديالها فكوخ بسباب صحاباتو لبنات قبل مايدخل الحبس..قصة جد مؤثرة عنوانها مليكة..للمساعدة | حالة خاصة

كانت بعقلها و تسطات منين احتجزها الوالد ديالها فكوخ بسباب صحاباتو لبنات قبل مايدخل الحبس..قصة جد مؤثرة عنوانها ''مليكة''..للمساعدة

أزيد من 350 عائلة مهددة بالتشرد بفاس وهاعلاش | خارج البلاطو

أزيد من 350 عائلة مهددة بالتشرد بفاس وهاعلاش

بالفيديو.. هذا هو الجزائري المدعو سمير اللي نصب على أيت العريف | قنوات أخرى

بالفيديو.. هذا هو الجزائري المدعو ''سمير'' اللي نصب على أيت العريف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

بالصور..أضخم وأخطر سرقة شهدها القرن الحالي

وزير الاتصال و الثقافة يتجاوب مع التوجهات الملكية الرامية إلى الانفتاح الإفريقي | بوليتيك

وزير الاتصال و الثقافة يتجاوب مع التوجهات الملكية الرامية إلى ''الانفتاح الإفريقي''

يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب يقتل ابنته وينتحر خلال بث مباشر على الفايسبوك +تفاصيل مرعبة

بالفيديو..مطاردة هوليودية..شوفو أشنو دارو 2 طاكسيات لسائق سيارة تابعة لـUber | حوادث و حقوق

بالفيديو..مطاردة هوليودية..شوفو أشنو دارو 2 طاكسيات لسائق سيارة تابعة لـ''Uber''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.