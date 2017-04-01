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جابها فراسو..الحبس النافذ لنصاب أوهم ضحاياه بالتوظيف وأمن مراكش يحجز بمكتبه 486 طلب للشغل‎

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 17:25 جابها فراسو..الحبس النافذ لنصاب أوهم ضحاياه بالتوظيف وأمن مراكش يحجز بمكتبه 486 طلب للشغل‎ | حوادث و حقوق
جابها فراسو..الحبس النافذ لنصاب أوهم ضحاياه بالتوظيف وأمن مراكش يحجز بمكتبه 486 طلب للشغل‎
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، بإدانة نصاب بستة أشهر حبسا نافذا إثر تورطه في إيهام ضحاياه بتشغيلهم في سلك الشرطة والقوات المساعدة.


شوف تيفي:

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، بإدانة نصاب بستة أشهر حبسا نافذا إثر تورطه في إيهام ضحاياه بتشغيلهم في سلك الشرطة والقوات المساعدة.

وجاء اعتقال الظنين الذي ظل يمارس النصب والاحتيال منذ سنة 2012 وينتحل صفة الإنتماء لرابطة الشرفاء الأدارسة بشكل تدليسي بعد توالي الشكايات من طرف ضحاياه بتشغيلهم في سلك الأمن والقوات المساعدة وقطاعات عمومية مختلفة مقابل مبالغ مالية.

هذا، وحجزت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، داخل المحل الذي كان يستغله المعني بالأمر تحت غطاء شركة متخصصة في جميع المجالات، كمية هائلة من الوثائق والملفات المزورة للعديد من الضحايا و شارة وإلتزام مزور لرابطة الشرفاء الأدارسة كانت غايته منها تسهيل المأمورية وانتحال صفة الإنتماء لرابطة الشرفاء الأدارسة رغم أنه لا يستحقها ولا صلة له بها، وازيد من 486 ملفا يحمل طلبات تشغيل ضحاياه.


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شوف تيفي المغرب الشرفاء أمني المحكمة الابتدائية

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