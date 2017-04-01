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عاجل.أم سجينة سابقة حاولت الانتحار بتناول سم الفئران بسبب أخ زوجها بإنزكان

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 17:12 عاجل.أم سجينة سابقة حاولت الانتحار بتناول سم الفئران بسبب أخ زوجها بإنزكان | حوادث و حقوق
عاجل.أم سجينة سابقة حاولت الانتحار بتناول سم الفئران بسبب أخ زوجها بإنزكان
حاولت فتاة متزوجة تبلغ من العمر 30 سنة، وضع حد لحياتها بحي الجرف بمدينة انزكان، بعد تناولها لكمية من ''سم الفئران''، بسبب مشاكل أسرية.



"شوف تيفي"

حاولت فتاة متزوجة تبلغ من العمر 30 سنة، وضع حد لحياتها بحي الجرف بمدينة انزكان، بعد تناولها لكمية من "سم الفئران"، بسبب مشاكل أسرية.

وحسب ما توصلت به"شوف تيفي" من مصدرها فإن هذه الفتاة المدعوة "ا . ر"، عمدت إلى شرب سم الفئران في محاولة منها الانتحار، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى قسم الانعاش بالمستشفى الإقليمي بإنزكان والذي خضعت به لعملية غسيل المعدة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعيطات الأولية بخصوص الواقعة، تشير إلى أن الفتاة الأم لطفلتين، تعيش أزمة نفسية جراء مشاكل أسريه مع أخ زوجها، مشيرا إلى أن هذا الأخير استغل غياب شقيقه الذي يعمل بمدينة طنجة، ليمارس كل أنواع التعذيب النفسي والاعتداء الجسدي على "أ.ر"، حيث قام في إحدى المرات بإحراق ملابسها، وتقدم بشكاية ضدها اتهمها فيها بالخيانة الزوجية.

وأوضح ذات المصدر أن الشكاية المقدمة ضد هذه الزوجة، تسببت في سجنها بسجن أيت ملول لمدة أسبوع بتهمة الخيانة الزوجية قبل أن يتم الإفراج عنها.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زوج زوجة انزكان أكادير السجن الانتحار سم الفئران

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