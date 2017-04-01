العثماني ''يتمرد'' على بنكيران ويفتح حوارا '' جديا'' مع النقابات ﻿

خلافا لسلفه السابق عبد الإله بنكيران، الذي دخل في لعبة شد الحبل بينه وبين النقابات الأكثر تمثيلية؛ قرر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد، الدخول في ما يُشبه ''الهدنة'' مع هذه الفعاليات

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خلافا لسلفه السابق عبد الإله بنكيران، الذي دخل في لعبة شد الحبل بينه وبين النقابات الأكثر تمثيلية؛ قرر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد، الدخول في ما يُشبه ''الهدنة'' مع هذه الفعاليات النقابية، وذلك بفتح حوار وصفته مصادر من داخل تلك النقابات بـ ''الجدي''.



وأكد العثماني أن فتح باب الحوار والتواصل مع الفعاليات النقابية، تمثل في عقد سلسلة لقاءات تواصلية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني.



وفي هذا الصدد، استقبل العثماني، صباح أمس الاثنين، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، وأيضا عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما استقبل صباح اليوم وفدا من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي ترأسه علي كافي الشراط، وبعده وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والذي ترأسه عبد الإله الحلوطي.



وذكر رئيس الحكومة أن هذه اللقاءات ''مناسبة للتواصل والتشاور حول آفاق ومنهجية الحوار الاجتماعي''، وأشار بلاغ لرئيس الحكومة أن النقابات ''عبرت عن تثمينها لهذه المبادرة، وعن استعدادها للحوار الإيجابي والبناء.