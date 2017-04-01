عاجل..تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا..وهذا عدد الموقوفين المتورطين في اعتداء بروكسيل الإرهابي و من بينهم مغاربة ﻿

أوقف الشرطة الاسبانية ،تسعة أشخاص اليوم الثلاثاء في برشلونة، شمال شرق اسبانيا، بينهم أربعة على صلة بموقوفين في التحقيقات التي أعقبت اعتداءات مارس 2016 في بروكسل، وذلك أثناء حملة واسعة ضد الجهاديين



"شوف تيفي"+وكالات

أوقف الشرطة الاسبانية ،تسعة أشخاص اليوم الثلاثاء في برشلونة، شمال شرق اسبانيا، بينهم أربعة على صلة بموقوفين في التحقيقات التي أعقبت اعتداءات مارس 2016 في بروكسل، وذلك أثناء حملة واسعة ضد الجهاديين في هذه المدينة بمشاركة الشرطة البلجيكية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وصرح متحدث باسم شرطة إقليم كاتالونيا لوكالة فرانس برس أن "الموقوفين التسعة رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، أحدهم اسباني الجنسية والآخرون من المغرب، أوقفوا بداعي الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وأفاد جوردي جاني المكلف شؤون الأمن في حكومة كاتالونيا المحلية لاذاعة "راك1" أن العملية التي نفذتها قوة مشتركة للشرطة المحلية وقوات الأمن الاسبانية والشرطة الاتحادية البلجيكية في برشلونة ومحيطها استهدفت "مجموعة جهادية مفترضة لديها امتدادات دولية".

لكنه لفت إلى غياب "أدلة واضحة" على نيتهم ارتكاب اعتداء في اسبانيا.

في موازاة ذلك، شنت الشرطة المغربية حملة مداهمات في المغرب بمشاركة شرطتي اسبانيا وكاتالونيا بموجب إنابة قضائية من المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جزائية اسبانية مقرها مدريد وتتولى القضايا المعقدة، خصوصا الإرهابية.

وصرح متحدث باسم المحكمة الوطنية أن "القاضي البلجيكي الذي يحقق في اعتداء مطار بروكسل توصل إلى وجود صلات بين المسؤولين المفترضين عن الاعتداء ومغاربة مقيمين في كاتالونيا". وبلحيكا في حالة تأهب قصوى منذ 22 مارس 2016 عندما هاجم انتحاريون المطار ومحطة مترو في بروكسل ما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 320 آخرين.

وأضاف المتحدث باسم شرطة كاتالونيا أن "أربعة من الموقوفين على صلة بموقوفين في اعتداءات" بروكسل، فيما أشار المتحدث باسم المحكمة الوطنية إلى أن "ثلاثة على الأقل قد يكونوا على علاقة بمنفذي اعتداءات بلجيكا"، موضحا أن المعتقلين في كاتالونيا "ربما شاركوا أو تعاونوا في عمليات سابقة" وربما قاموا بزيارة بلجيكا.