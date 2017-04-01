خطيــــر:3 أشخاص تناوبوا على اغتصاب فتاة و صَوروها فالفايسبوك.. وهاشنو وقع ليهم ﻿

أصدرت محكمة سويدية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدد تتراوح ما بين ستة إلى 28 شهرا سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب امرأة سويدية، بُثت مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''.

شوف تيفي:

أصدرت محكمة سويدية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدد تتراوح ما بين ستة إلى 28 شهرا سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب امرأة سويدية، بُثت مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقد حكم على رجل، يبلغ من العمر 18 عاما، وينحدر من أفغانستان، بالسجن سنة واحدة، وعلى صديقه الأفغاني (21 عاما) بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر.

كما تمت إدانة المتهم الثالث، وهو مواطن سويدي يبلغ من العمر 24 عاما، والذي قام بتصوير حادث الاغتصاب، بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير وعدم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب.

وقضت المحكمة أيضا بأداء المتهمين غرامة تصل إلى 330 ألف كرونة سويدية (37 ألف دولار) كتعويض للضحية، وهي امرأة في الثلاثينات من عمرها.

وكان تم اعتقال المتهمين الثلاثة في شهر يناير الماضي بعد تم إبلاغ الشرطة عن اعتداء جنسي يتم بثه بشكل مباشر في مجموعة مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكدت النيابة العامة، خلال أطوار المحاكمة، التي تمت بشكل مغلق في محكمة أوبسالا شمال ستوكهولم، أنها تسلمت مقطع فيديو كامل من مؤسسة "فيسبوك" والذي يظهر الجريمة.