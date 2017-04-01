 فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس..مسخوط الوالدين بتعاون مع زوجته يرمي والدته إلى الشارع بمدينة تازة ﻿
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فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس..مسخوط الوالدين بتعاون مع زوجته يرمي والدته إلى الشارع بمدينة تازة | حوادث و حقوق

فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس..مسخوط الوالدين بتعاون مع زوجته يرمي والدته إلى الشارع بمدينة تازة

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فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس..مسخوط الوالدين بتعاون مع زوجته يرمي والدته إلى الشارع بمدينة تازة

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 15:49 فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس..مسخوط الوالدين بتعاون مع زوجته يرمي والدته إلى الشارع بمدينة تازة | حوادث و حقوق
فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس..مسخوط الوالدين بتعاون مع زوجته يرمي والدته إلى الشارع بمدينة تازة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، ظهرت خلاله سيدة مسنة بأحد المدن المغربية وهي تكشف عن قيام ابنها بتعاون مع زوجته

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، ظهرت خلاله سيدة مسنة بأحد المدن المغربية وهي تكشف عن قيام ابنها بتعاون مع زوجته بالتخلي عليها ووضعها في الشارع بحي الكوشة بمدينة تازة.

وعبر صاحب الفيديو خلال تبادله أطراف الحديث مع هذه "الأم" عن استنكاره الشديد لقيام ابنها بالتخلي عنها بعد أن وصلت خريف العمر، مطالبا الجهات المسؤولة بمدينة تازة بالتدخل وانتشالها من الشارع.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المؤلم، حيث أكد الجميع أن ابن السيدة الذي وُصف بـ "مسخوط الوالدين"، ارتكب جريمة بشعة في حق والدته المسنة، في حين طالب آخرون أصحاب القلوب الرحيمة بالتدخل وتمكين السيدة في القريب العاجل من مسكن ومن دخل مادي يمكنها من الحصول على لقمة العيش.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي مسنة مسخوط الوالدين

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