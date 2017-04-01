نائب العماري لـ ''شوف تيفي '': بيضاوة عجبهم الصابو'' والشركة الإسبانية ''نصبات'' على المجلس ف فلوس صحاح ﻿

قرر مجلس مدينة الدار البيضاء، فسخ العقد الذي يربطه مع الشركة الإسبانية المكلفة بتدبير قطاع وقوف وتوقف السيارات بالمدينة، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب تقنية ''الصابو'' التي أغضبت الكثير من

شوفي تيفي

قرر مجلس مدينة الدار البيضاء، فسخ العقد الذي يربطه مع الشركة الإسبانية المكلفة بتدبير قطاع وقوف وتوقف السيارات بالمدينة، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب تقنية ''الصابو'' التي أغضبت الكثير من البيضاويين.

وأفاد مصدر مطلع من داخل المجلس البلدي للبيضاء، لـ '' شوف تيفي'' أن الأخير قرر عدم تجديد العقدة التي تربطه بالشركة الإسبانية ''باك باركينغ'' منذ عهد العمدة السابق محمد ساجد، والتي تنتهي يوم غد الأربعاء 26 أبريل الجاري. وقرر المجلس، يضيف المصدر، عدم تجديد الترخيص للشركة الإسبانية، رغم المبالغ المالية المهمة التي لا تزال في ذمتها لصالح المجلس.

ورغم كون ''الصابو'' قد أثار امتعاض أصحاب السيارات بمدن كبرى كمراكش، البيضاء، والرباط، مما دفع مسؤولي مراكش مثلا، إلى وقفه بضغط من جمعيات مدنية، فإن محمد أبو الرحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النقل، ظل مُدافعا عن الطريقة الحالية في تدبير قطاع ركن السيارة بالمدينة، قائلا في تصريح بهذا الخصوص لـ '' شوف تيفي''، '' كثر من بزاف ديال البيضاويين بغاو التنظيم بحال هكاك''، في إشارة منه إلى تدبير الشركة الإسبانية لقطاع وقوف السيارات بالبيضاء.

وكشف ذات المسؤول، أن تدبير القطاع سيؤول لشركة التنمية المحلية '' casa développement''، بعد أن قرر 147 عضوا من داخل المجلس عدم تجديد العقدة مع الشركة الإسبانية، التي يدين لها المجلس بمبالغ مالية مهمة.