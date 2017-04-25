عاجل: الموت يَنْقُل بنكيران من الرباط إلى جرسيف..فيديو وصور ﻿

قدم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، التعازي لأسرة القيادي بحزب المصباح الراحل محمد أمساعف بمدينة جرسيف.

"شوف تيفي"

قدم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، التعازي لأسرة القيادي بحزب المصباح الراحل محمد أمساعف بمدينة جرسيف.

وحل بنكيران بالمدينة ووجد في استقباله العديد من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، حيث قدم تعازيه لأسرة محمد أمساعف الذي وروي الثرى أمس الاثنين.

تجدر الإشارة أن الراحل محمد أمساعف الكاتب الإقليمي للبيجيدي بمدينة جرسيف، لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين، بعد معاناة طويلة مع إصابته في حادثة سير خطيرة.