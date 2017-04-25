عاجل..الفرحة في منزل الفنان الكوميدي الخياري بسبب هذا الحدث بعد 27 سنة من الانتظار ﻿

ازدان صباح اليوم الثلاثاء، فراش الإبن الأكبر للفنان الكوميدي محمد الخياري، عثمان الخياري بمولودة أنثى اختار لها جدها من الأسماء شهد بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي :ماريا جعدود



ازدان صباح اليوم الثلاثاء، فراش الإبن الأكبر للفنان الكوميدي محمد الخياري، عثمان الخياري بمولودة أنثى اختار لها جدها من الأسماء شهد بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

وبهذه المناسبة السعيدة، عبر الفنان محمد الخياري في اتصال مع "شوف تيفي" عن فرحته الكبيرة بحفيدته شهد مسترسلا كلامه بالقول: "الحمد لله تجددت وأصبحت جد أنا فرحان بزاف رزقنا الله ببنية من بعد 27 سنة وأنا عيش وسط 3 لوليدات عثمان، أيوب و اسماعيل "



من جانبه يتقدم طاقم "شوف تيفي" بأحر التهاني للفنان الرائع محمد الخياري بالحفيدة الجديدة "شهد".