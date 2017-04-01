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صدق أو لا تصدق.. المناديل ''الزفزافي'' أصبح سلطانا

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 14:46 صدق أو لا تصدق.. المناديل الزفزافي أصبح سلطانا | بوليتيك
صدق أو لا تصدق.. المناديل ''الزفزافي'' أصبح سلطانا
''وصول صاحب الجلالة ناصر الزفزافي حفظه الله إلى آيت حذيفة'' يكتب نشطاء على صفحة فايسبوكية تحمل اسم ''ريفان تيفي''، لكن معظم التعليقات التي رافقت الخبر وجهت مدفعيتها إلى هذا الزفزافي المتوهم بزعامة على

شوف تيفي

"وصول صاحب الجلالة ناصر الزفزافي حفظه الله إلى آيت حذيفة" يكتب نشطاء على صفحة فايسبوكية تحمل اسم "ريفان تيفي"، لكن معظم التعليقات التي رافقت الخبر وجهت مدفعيتها إلى هذا الزفزافي المتوهم بزعامة على شاكلة مسرحية "الزعيم" لعادل إمام، وهو تحيط به جوقة من المنافقين المرتشين ينفخون فيه كما تنفخ الريح في "الرابوز"، ولأن الزفزافي حسب الاصطلاح المعجمي ريح لها صوت ولا تأثير لها على الإطلاق، فإن هذا المناضل الورقي ظل ينفخ في قربة خاوية منذ الوقفات التي نظمها ساكنة الريف بشكل حضاري لرفع مطالبهم العادلة للجهات المسؤولة، وأوهمه بعض المتحذلقين الشامتين أنه الزعيم، بل بلغت الوقاحة أو "لملاغة" أن وصفوه بصاحب الجلالة حفظه الله "هاي هاي على زعامة فين كتوصل"، فهؤلاء إما أنهم لا يعرفون حقيقته وبأنه مجرد عميل مزدوج، ينال الأعطيات من أباطرة المخدرات "باش تولي الفوضى في الحسيمة" ويخف عليهم الحصار الأمني لتهريب مخدراتهم... كما يعمل لصالح جهات أجنبية "باغة الخدمة" في بلادنا، وكل حلمها أن يصبح المغرب خرابا مثل ليبيا وسوريا وما شابههما ليوزعوا مغانمهم بينهم، ثم يتخلصوا من الخائن الزفزافي بطريقة أو بأخرى. وإما أنهم يعرفون حقيقته و "كيطنزو عليه، مكبرين ليه الشان بزاف" وهم يضحكون في قرارة أنفسهم عندما يدخل هذا "المزفزف" إلى بقاع بعينها في الريف وهو يمشي الخيلاء مثل الطاووس مصدقا أنه فعلا الزعيم، ولا بد أن نذكر ما فعله به بعض أبناء الريف الشرفاء "اللي عاقو بيه" في إحدى المسيرات "حرشو عليه دراري صغار وبقاو كيتفرجو فيه وهما كيلعبو في أشيائه الخلفية...". فهؤلاء فهموا أنه مجرد مسترزق يتلقى أموالا من الخارج مقابل إيقاظ الفتنة بالريف. والذين لم يفهموا بعد فإن الزفزافي "غادي يزف على الحصيصة" وسيبيع نضالاتهم للأباطرة والأجانب، وسيصدمون بعد فوات الأوان أنه "خذا الحصيصة" وقرر الاستقرار في أي بلد يدفع له أكثر... وهي قصة شبيهة بمن كان يطلق عليه المغاربة "سلطان باليما" في الخمسينيات من القرن الماضي، و الذي غذى لديه المغفلون وَهم الزعامة، فظل يلبس لباسا فخما ويجلس في مقهى "باليما" بالرباط مختالا مبجلا... إلى أن اكتشفوا بعد فوات الأوان أنه باع لأجانب نصب عليهم مدافع أثرية منصوبة في قصبة الاوداية ، كما باع لهم مباني قديمة بالرباط بدعوى أنه "مول لبلاد"...فماذا يقول ريافة الأحرار في "هاد لمزفزف" قبل فوات الأوان!

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