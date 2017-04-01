عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع أمام البوطو اللي كانت غادي تنتاحر منو ''مي عائشة'' بالرباط+تفاصيل خطيرة ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء حريق في مركز للاتصالات،بمدينة الرباط، وبالتحديد أمام عمود الإنارة الذي هددت منه السيدة المسنة المدعوة ''عائشة'' بالانتحار من خلال رمي نفسها من عليه أمس الاثنين.

"شوف تيفي":

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء حريق في مركز للاتصالات،بمدينة الرباط، وبالتحديد أمام عمود الإنارة الذي هددت منه السيدة المسنة المدعوة "عائشة" بالانتحار من خلال رمي نفسها من عليه أمس الاثنين.

وتجمع العشرات من المواطنين مرة أخرى قرب عمود الإنارة، ولكن هذه المرة لمتابعة الحريق الذي اندلع بمركز الاتصالات الموجود بالتحديد بالقرب من محطة القطار "الرباط المدينة".