القمل يجتاح الجزائر ومخاوف من ''تصديره'' للمغرب ﻿

أفادت تقارير حكومية جزائرية، أن أسرابا من القمل تجتاح البلد في الآونة الأخيرة، مست إلى حدود يومه الثلاثاء 25 أبريل 2017، أزيد من 12 ولاية جزائرية.

شوف تيفي

أفادت تقارير حكومية جزائرية، أن أسرابا من القمل تجتاح البلد في الآونة الأخيرة، مست إلى حدود يومه الثلاثاء 25 أبريل 2017، أزيد من 12 ولاية جزائرية.

وكشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، في تقرير لها، أن ظاهرة ''القمل'' تنتشر بشكل سريع وسط تلاميذ المدارس، وتنتقل العدوى بشكل مهول بـ '' سبب غياب شروط النظافة وغياب تام لوحدات الكشف والمتابعة الصحية بالمدارس.

ودفع الأمر بالسلطات الوصية، وفق ما أوردته جريدة '' الشروق'‘ إلى إعلان حالة استنفار قصوى وإيفاد لجان تحقيق للمؤسسات التعليمية من أجل محاولة حصر الظاهرة.

وتسود مخاوف من أن تنتقل الظاهرة إلى المغرب، على اعتبار عامل القرب الجغرافي للمغرب من الجزائر، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من السلطات بالمملكة للحيلولة دون انتقال العدوى إلى أراضيها، خصوصا في جهة الشرق الحدودية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ"الشروق"، إن ظاهرة "القمل" قد انتشرت بقوة هذه السنة بمدارس التعليم الخاصة، إلى جانب المدارس العمومية، مؤكدا أن '' العدوى قد انتشرت وسط 80 بالمائة من التلاميذ''، مشددا على أن جل المدارس الابتدائية التي اجتاحها العدوى '' فاق عددها 18 ألف مدرسة''.