 القمل يجتاح الجزائر ومخاوف من ''تصديره'' للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: الموت يَنْقُل بنكيران من الرباط إلى جرسيف..فيديو وصور | بوليتيك

عاجل: الموت يَنْقُل بنكيران من الرباط إلى جرسيف..فيديو وصور

عاجل..الفرحة في منزل الفنان الكوميدي الخياري بسبب هذا الحدث بعد 27 سنة من الانتظار | ثقافة و فنون

عاجل..الفرحة في منزل الفنان الكوميدي الخياري بسبب هذا الحدث بعد 27 سنة من الانتظار

صدق أو لا تصدق.. المناديل الزفزافي أصبح سلطانا | بوليتيك

صدق أو لا تصدق.. المناديل ''الزفزافي'' أصبح سلطانا

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع أمام البوطو اللي كانت غادي تنتاحر منو مي عائشة بالرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع أمام البوطو اللي كانت غادي تنتاحر منو ''مي عائشة'' بالرباط+تفاصيل

القمل يجتاح الجزائر ومخاوف من تصديره للمغرب | مجتمع

القمل يجتاح الجزائر ومخاوف من ''تصديره'' للمغرب

خطير.. الرصاص يلعلع في سماء العرائش و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. الرصاص يلعلع في سماء العرائش و هذه هي التفاصيل

مثير وبالفيديو.. الفنان الكندي جاستن بيبر قمع فنانة مغربية ومبغاش يتصور معاها وهاشنو دارت ليه | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. الفنان الكندي جاستن بيبر قمع فنانة مغربية ومبغاش يتصور معاها وهاشنو دارت ليه

مؤلم وبالفيديو..نقل فنان مغربي مشهور عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى..وهذا جديد حالته الصحية | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..نقل فنان مغربي مشهور عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى..وهذا جديد حالته الصحية

صادم .. جثة رضيعة بحاوية للنفايات تستنفر أمن مراكش | حوادث و حقوق

صادم .. جثة رضيعة بحاوية للنفايات تستنفر أمن مراكش

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

القمل يجتاح الجزائر ومخاوف من ''تصديره'' للمغرب

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 14:31 القمل يجتاح الجزائر ومخاوف من تصديره للمغرب | مجتمع
القمل يجتاح الجزائر ومخاوف من ''تصديره'' للمغرب
أفادت تقارير حكومية جزائرية، أن أسرابا من القمل تجتاح البلد في الآونة الأخيرة، مست إلى حدود يومه الثلاثاء 25 أبريل 2017، أزيد من 12 ولاية جزائرية.

شوف تيفي

أفادت تقارير حكومية جزائرية، أن أسرابا من القمل تجتاح البلد في الآونة الأخيرة، مست إلى حدود يومه الثلاثاء 25 أبريل 2017، أزيد من 12 ولاية جزائرية.

وكشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، في تقرير لها، أن ظاهرة ''القمل'' تنتشر بشكل سريع وسط تلاميذ المدارس، وتنتقل العدوى بشكل مهول بـ '' سبب غياب شروط النظافة وغياب تام لوحدات الكشف والمتابعة الصحية بالمدارس.

ودفع الأمر بالسلطات الوصية، وفق ما أوردته جريدة '' الشروق'‘ إلى إعلان حالة استنفار قصوى وإيفاد لجان تحقيق للمؤسسات التعليمية من أجل محاولة حصر الظاهرة.

وتسود مخاوف من أن تنتقل الظاهرة إلى المغرب، على اعتبار عامل القرب الجغرافي للمغرب من الجزائر، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من السلطات بالمملكة للحيلولة دون انتقال العدوى إلى أراضيها، خصوصا في جهة الشرق الحدودية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ"الشروق"، إن ظاهرة "القمل" قد انتشرت بقوة هذه السنة بمدارس التعليم الخاصة، إلى جانب المدارس العمومية، مؤكدا أن '' العدوى قد انتشرت وسط 80 بالمائة من التلاميذ''، مشددا على أن جل المدارس الابتدائية التي اجتاحها العدوى '' فاق عددها 18 ألف مدرسة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القمل الجزائر وزارة التربية الوطنية الشروق السلطات الجزائرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو | مجتمع

بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو

بلاغ هام لأولياء أمور التلاميذ الذين سيلجون أقسام الدراسة لأول مرة.. إليكم التفاصيل | مجتمع

بلاغ هام لأولياء أمور التلاميذ الذين سيلجون أقسام الدراسة لأول مرة.. إليكم التفاصيل

بالصورة.. مغاربة يطلقون حملة كلنا مي عائشة +فيديو | مجتمع

بالصورة.. مغاربة يطلقون حملة ''كلنا مي عائشة'' +فيديو

مثير وبالصورة.. بعد اعتقاله..حملة تضامنية مع ولد الفشوش في الفايسبوك..وها شنو قالوا المغاربة | مجتمع

مثير وبالصورة.. بعد اعتقاله..حملة تضامنية مع ولد الفشوش في الفايسبوك..وها شنو قالوا المغاربة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جديد..بعد تحويل ابنه لسجن عكاشة..والد اللاعب السابق أيت العريف يناشد المسؤولين و المحسنين في نداء مؤثر..شوفو من حال ولدي باش يخرج من الحبس+ رقم الحساب | حالة خاصة
منذ 30 دقيقة

فيديو جديد..بعد تحويل ابنه لسجن عكاشة..والد اللاعب السابق أيت العريف يناشد المسؤولين و المحسنين في نداء مؤثر..شوفو من حال ولدي باش يخرج من الحبس+ رقم الحساب

بالفيديو.. أسوأ تسريب لمنتظري آيفون 8‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. أسوأ تسريب لمنتظري آيفون 8‎

أصغر زوجة خلقت الجدل ببرنامج للا لعروسة..أنا ماشي بنت الزنقة‎ | قنوات أخرى

أصغر زوجة خلقت الجدل ببرنامج للا لعروسة..أنا ماشي بنت الزنقة‎

بالفيديو.. شاهد جديد ندير و توندريس بعنوان نتي - DBF | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد ندير و توندريس بعنوان نتي - DBF

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: الموت يَنْقُل بنكيران من الرباط إلى جرسيف..فيديو وصور | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

عاجل: الموت يَنْقُل بنكيران من الرباط إلى جرسيف..فيديو وصور

عاجل..الفرحة في منزل الفنان الكوميدي الخياري بسبب هذا الحدث بعد 27 سنة من الانتظار | ثقافة و فنون

عاجل..الفرحة في منزل الفنان الكوميدي الخياري بسبب هذا الحدث بعد 27 سنة من الانتظار

صدق أو لا تصدق.. المناديل الزفزافي أصبح سلطانا | بوليتيك

صدق أو لا تصدق.. المناديل ''الزفزافي'' أصبح سلطانا

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع أمام البوطو اللي كانت غادي تنتاحر منو مي عائشة بالرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع أمام البوطو اللي كانت غادي تنتاحر منو ''مي عائشة'' بالرباط+تفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.