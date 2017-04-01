خطير.. الرصاص يلعلع في سماء العرائش و هذه هي التفاصيل ﻿

اضطرت عناصر الحدود بشاطئ رأس الرمل التابعة لـإقليم العرائش في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى اطلاق النار على عدد من الأشخاص كانوا يحاولون الهجرة سرا عبر قوارب.

شوف تيفي

اضطرت عناصر الحدود بشاطئ رأس الرمل التابعة لـإقليم العرائش في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى اطلاق النار على عدد من الأشخاص كانوا يحاولون الهجرة سرا عبر قوارب.



و ذكرت مصادر صحفية محلية أنه تم نقل ثلاث أشخاص للمستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش صباح اليوم الثلاثاء من أجل تلقي العلاج من الاصابات التي تعرضوا لها.



و كانت عناصر حرس الحدود بشاطئ المذكور قد أطلقت النار بعد هجوم المجموعة التي كانت تستعد للهجرة على أفرادها بعد انفضاح أمرهم.



و قد استنفرت هذه الواقعة مختلف التلاوين الأمنية، التي هرعت إلى عين المكان، حيث تم إيقاف بعض المرشحين، الذين من المنتظر أن يخضعوا للتحقيق للوصول إلى منظمي هذه العملية.