خطير.. الرصاص يلعلع في سماء العرائش و هذه هي التفاصيل ﻿

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اضطرت عناصر الحدود بشاطئ رأس الرمل التابعة لـإقليم العرائش في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى اطلاق النار على عدد من الأشخاص كانوا يحاولون الهجرة سرا عبر قوارب.
و ذكرت مصادر صحفية محلية أنه تم نقل ثلاث أشخاص للمستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش صباح اليوم الثلاثاء من أجل تلقي العلاج من الاصابات التي تعرضوا لها.
و كانت عناصر حرس الحدود بشاطئ المذكور قد أطلقت النار بعد هجوم المجموعة التي كانت تستعد للهجرة على أفرادها بعد انفضاح أمرهم.
و قد استنفرت هذه الواقعة مختلف التلاوين الأمنية، التي هرعت إلى عين المكان، حيث تم إيقاف بعض المرشحين، الذين من المنتظر أن يخضعوا للتحقيق للوصول إلى منظمي هذه العملية.
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