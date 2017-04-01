مثير وبالفيديو.. الفنان الكندي جاستن بيبر قمع فنانة مغربية ومبغاش يتصور معاها وهاشنو دارت ليه ﻿

وجهت الممثلة العراقية من أصول مغربية، مريم حسين، انتقادات لاذعة للفنان الكندي جاستن بيبر لرفضه التقاط الصور معها ومع معجبيه بميامي.

"شوف تيفي"



وجهت الممثلة العراقية من أصول مغربية، مريم حسين، انتقادات لاذعة للفنان الكندي جاستن بيبر لرفضه التقاط الصور معها ومع معجبيه بميامي.

ووصفت مريم حسين في مقطع فيديو نشرته عبر "السناب شات" الفنان جاستن بيبر بـ"البزر"، أي "الطفل الصغير" بالعامية الخليجية و "برهوش" بالعامية المغربية، معبرة في الوقت ذاته عن غضبها الشديد من شخص يدعى "أبو خالد" إلتقى قبلها بالملك محمد السادس.

جدير بالذكر أن الفنانة المغربية المذكورة، نشرت الأسبوع الماضي، مجموعة من الصور على "السناب شات" والتي ظهرت خلالها إلى جانب الملك محمد السادس ونجله الأمير مولاي الحسن.