مؤلم وبالفيديو..نقل فنان مغربي مشهور عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى..وهذا جديد حالته الصحية ﻿

"شوف تيفي"
تم أمس الاثنين، نقل الفنان المغربي الكوميدي السفاج من منزله بمدينة المحمدية عبر سيارة للإسعاف إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء من أجل تلقي العلاجات الضرورية بسبب تدهور حالته الصحية.
وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" بهذا الخصوص فإن مجموعة من المحسنين، تكفلوا بعلاج الفنان "السفاج"، حيث تم نقله إلى طبيب مختص بمدينة الدار البيضاء، و الذي كشف على حالته الصحية من خلال تحليلات طبية.
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