صادم .. جثة رضيعة بحاوية للنفايات تستنفر أمن مراكش ﻿

استفاقت ساكنة حي المحاميد القديم بمدينة مراكش ,على وقع خبر مأساوي بعدما ثم العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة أمس الاثنين بحاوية للأزبال ملفوفة بغطاء وردي لا يظهر منه إلا رأسها.

شوف تيفي



استفاقت ساكنة حي المحاميد القديم بمدينة مراكش ,على وقع خبر مأساوي بعدما ثم العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة أمس الاثنين بحاوية للأزبال ملفوفة بغطاء وردي لا يظهر منه إلا رأسها.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن بعض الساكنة اكتشف جثة الطفلة الصغيرة بالصدفة , داخل حاوية الأزبال ببلوك 34 بالحي الشعبي المذكور .

و ذكرت المصادر أنه و مباشرة بعد اعلامها بالخبر انتقلت على عجل عناصر الأمن و رجال الشرطة العلمية من أجل معاينة الجثة و فتح تحقيق معمق من أجل توقيف الجناة الذين اقترفوا هذا الفعل الإجرامي الشنيع في حين تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بباب دكالة .