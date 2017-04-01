مثير..فقيه حصلوه كيحفر على الكنز فـتيزنيت ﻿

شوف تيفي"
تمكنت مصالح الدرك الملكي، أمس بالمنطقة بمنطقة أكلو ضواحي مدينة تيزنيت وبالتحديد على مستوى الطريق الوطنية 1909، من إيقاف "فقيه" متلبس بالقيام بالحفر من أجل استخراج ما يسمى بـ "الكنز".
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن مصالح الدرك، حجزت لدى الفقيه أدوات خاصة بالحفر ومخطوطات بالإضافة إلى حجز سيارة من نوع "كونغو".
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا لإيقاف أشخاص آخرين فارين، كانوا رفقة الفقيه خلال إيقافه.
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