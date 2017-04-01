هاعلاش البوليسي المعزول بوفرة بغى يركب على مطالب الريف! ﻿

لم يجد ''الهارب '' من سلك الشرطة نور الدين بوفرة ما يرد به على الحقائق الصادمة التي نشرناها حول ادعاءاته المتضاربة والموجهة والفاقدة للبوصلة سوى ''الدخول والخروج في الهضرة''، وكان هذا المواطن

شوفي تيفي

لم يجد "الهارب " من سلك الشرطة نور الدين بوفرة ما يرد به على الحقائق الصادمة التي نشرناها حول ادعاءاته المتضاربة والموجهة والفاقدة للبوصلة سوى "الدخول والخروج في الهضرة"، وكان هذا المواطن قد نشر شريط فيديو عمم عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي يوم 8 أبريل 2017 وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية، حيث أعلن التخلي والتنازل عن الجنسية المغربية، بل إنه تمادى بإعلان خلع بيعته التي في عنقه لملك البلاد، مدعيا أنه تعرض لتعسف وظلم إداري، وهي موضة باهتة كان آخرها ما أقدم عليه الرابور الحاقد الذي التحق بالبوكسور المومني وأديب واللائحة محصورة بعدد أصابع اليد الواحدة لمن فضلوا حرق جوازاتهم وخلع جنسياتهم، علما أنه لا الجوازات تفنى وهي رماد، ولا الجنسية المغربية تخلع في لحظة طيش، بل هي مجرد تمثيليات بائسة لمن وقعوا في المياه العكرة مقابل حفنة دولارات... واستكمالا للجزء الأول الذي نشرناه ويفند كل أكاذيب بوفرة، التي لا راد لحججها الدامغة إلا إعلان بوفرة أنه مجرد "نصاب محتال"، ألف تلك المسرحية ليوهم المغاربة بأنه مظلوم، ولو كان مظلوما لكنا أول من ناصرناه ووقفنا إلى جانبه وهذا واجبنا الإعلامي مع كل المواطنين الأحرار... لكنه فار من العدالة... حيث أكدت مصادرنا أنه متابع من أجل النصب والاحتيال في المغرب منذ سنة 2010، بعد شكاية مجموعة من المواطنين ضده... وتوصلنا إلى معطيات دقيقة تؤكد أنه وعد المسمى رشيد "د" من مواليد الناطور ، أن يبيع له سيارة من نوع "كولف زيبرا" ذهبية اللون مسجلة بهولندا، وتعاقد معه على مبلغ 57 ألف درهم، وأكد له أنه مازال يعمل في سلك الشرطة القضائية منتحلا صفة أمني، فوثق فيه رشيد ومكنه من 5 آلاف درهم كتسبيق، ثم سلمه مبلغ 52 ألف درهم في رمضان من نفس السنة بحضور شاهد قدم شهادته لدى القضاء، فاستولى على ذلك المبلغ دون أن يظهر له أثر، وقدم الضحية شكايته لدى المصالح الأمنية... ناهيكم عن ملفات قضائية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال لا يتسع المجال لسرد تفاصيلها... لذلك فإنه بمجرد أن يضع رجليه فوق تراب الوطن سيلقى عليه القبض وسيودع السجن بتهمة النصب والاحتيال...

ثم لماذا ظل الشرطي السابق صامتا منذ عزله في 2006 كما يدعي وانتظر 11 سنة ليخرج علينا في 2017 بمهاتراته؟ ولماذا ربط خروجه بالحديث عن حراك الريف، والسؤال الأهم لماذا في هذه الظرفية بالذات!؟. رغم أنه عين في الحسيمة حسب مصادرنا في يناير 1993 وظل يعمل فيها إلى سنة 1999، أي أنه قضى 6 سنوات في الحسيمة من القرن الماضي، ولم يعد له رابط بالريف منذ تلك المرحلة، فكيف يعرف ما يجري في المنطقة؟... وهو الذي لم يزر المغرب إلا مرات قليلة "كان كيضرب الهمزة وكيغبر" ينصب على عباد الله ثم يختفي عن الأنظار، ومن شدة غيابه لم يجد الوقت لتسليم لوازمه الوظيفية من رداء وشارة مهنية بنفسه لمصلحة الشرطة، بل كلم أمه في الهاتف، حسب ما أكدته مصادرنا، فاتصلت الأم بزميل له ليقوم بتسليم العهدة للمصلحة...

كما أكدت مصادر مقربة أن السيدة التي تزوج بها تخلى عنها بعد إصابتها بمرض قابل للعلاج، في أسلوب أناني منقطع النظير، وتركها عرضة للإهمال والضياع...بعد أن ساندته في بداية مشواره المهني... فكل همه هو الحصول على الإقامة الدائمة في أوربا وبأي ثمن، ولو كان خيانة وطنه وأهله وأصدقائه، وإن كان لديه "وجه" للظهور مرة أخرى لنشر الأكاذيب، فنتمنى أن يظهر بطاقة إقامته الدائمة في أوربا...المؤكد لدينا أنه مقيم بطريقة غير قانونية وأن خروجه غير بريء مع حراك الريف، مع العلم أنه ليس لديه أي إلمام بما يجري في الحسيمة، و في الوقت الذي ظهر بالملموس أن بعض العناصر المدسوسة والمدفوعة من الخارج تحاول إشعال نار الفتنة في المنطقة...فهل هو ركب كما ركب هؤلاء على مطالب اجتماعية عادلة، وحوروها إلى أمور سياسية مشبوهة؟. كما نريد أن نطرح على بوفرة سؤالا جوهريا: عزلت في 2006 فلماذا لم تلجأ إلى القضاء الإداري و إلى مؤسسة الوسيط ومجلس حقوق الإنسان...مادمت مظلوما؟

إذا اقتنعنا بأجوبتك، كن متأكدا أننا سنكون أول من يقف إلى جانبك، أما إن كانت لديك أجندة خارجية وتبحث بأنانية عن الاستفادة من الإقامة و "الكاشيات" ولو على حساب سمعة بلدك، فإننا سنستمر في فضحك إلى أن تكشف كل أقنعتك للمغاربة ويظهر وجهك الحقيقي "الله يعطينا وجهك"!