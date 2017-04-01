عاجل: فاجعة بالسينغال تودي بحياة 17 امرأة وهذه التفاصيل ﻿

لقيت 17 امرأة حتفهن في انقلاب قارب كن على متنه مساء أمس الاثنين في بيتينتي، القرية الجزرية الواقعة بجماعة توباكوتا بمقاطعة فونديونغ (غرب)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن مصدر مأذون.

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لقيت 17 امرأة حتفهن في انقلاب قارب كن على متنه مساء أمس الاثنين في بيتينتي، القرية الجزرية الواقعة بجماعة توباكوتا بمقاطعة فونديونغ (غرب)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن مصدر مأذون.

وأوضح مصدر أمني بعين المكان أن انقلاب القارب الذي كان يقل على متنه 60 شخصا، من ضمنهم 51 امرأة، تسبب في وفاة 17 منهن فيما أصيب 41 شخصا بجروح طفيفة.

وأضاف أن من ضمن الجرحى هناك امرأتان في وضعية حمل وتم نقلهن إلى ميسيرا، مشيرا إلى أن باقي الجرحى تم نقلهم إلى مركز صحي في بيتيني فيما اعتبر اثنان في عداد المفقودين.

وحسب المصدر ذاته، فإن عمليات البحث عن ناجين التي تواصلت إلى غاية الثامنة مساء قد توقفت لتستأنف صباح اليوم الثلاثاء بسبب العتمة وغياب الإمكانيات والمستوى المرتفع لهيجان البحر.

وحسب شهود عيان، فإن النساء ضحايا هذا الحادث كن قادمات من عملية لجمع المحار.