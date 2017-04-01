 عاجل: فاجعة بالسينغال تودي بحياة 17 امرأة وهذه التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو.. الفنان الكندي جاستن بيبر قمع فنانة مغربية ومبغاش يتصور معاها وهاشنو دارت ليه | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. الفنان الكندي جاستن بيبر قمع فنانة مغربية ومبغاش يتصور معاها وهاشنو دارت ليه

مؤلم وبالفيديو..نقل فنان مغربي مشهور عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى..وهذا جديد حالته الصحية | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..نقل فنان مغربي مشهور عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى..وهذا جديد حالته الصحية

صادم .. جثة رضيعة بحاوية للنفايات تستنفر أمن مراكش | حوادث و حقوق

صادم .. جثة رضيعة بحاوية للنفايات تستنفر أمن مراكش

مثير..فقيه حصلوه كيحفر على الكنز فـتيزنيت | حوادث و حقوق

مثير..فقيه حصلوه كيحفر على الكنز فـتيزنيت

هاعلاش البوليسي المعزول بوفرة بغى يركب على مطالب الريف! | بوليتيك

هاعلاش البوليسي المعزول بوفرة بغى يركب على مطالب الريف!

عاجل: فاجعة بالسينغال تودي بحياة 17 امرأة وهذه التفاصيل | دولي

عاجل: فاجعة بالسينغال تودي بحياة 17 امرأة وهذه التفاصيل

مثير ولا يصدق.. مستشفى عمومي ببني ملال يمنح موعدا السنة المقبلة لطفلة مريضة | حوادث و حقوق

مثير ولا يصدق.. مستشفى عمومي ببني ملال يمنح موعدا السنة المقبلة لطفلة مريضة

شكون الزعيم فينا | كاريكاتير شوف تيفي

شكون الزعيم فينا

صادم وبالصورة..شاب قتل مسن في منطقة عين حرودة ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..شاب قتل مسن في منطقة عين حرودة ضواحي البيضاء

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل: فاجعة بالسينغال تودي بحياة 17 امرأة وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 12:25 عاجل: فاجعة بالسينغال تودي بحياة 17 امرأة وهذه التفاصيل | دولي
عاجل: فاجعة بالسينغال تودي بحياة 17 امرأة وهذه التفاصيل
لقيت 17 امرأة حتفهن في انقلاب قارب كن على متنه مساء أمس الاثنين في بيتينتي، القرية الجزرية الواقعة بجماعة توباكوتا بمقاطعة فونديونغ (غرب)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن مصدر مأذون.

شوف تيفي

لقيت 17 امرأة حتفهن في انقلاب قارب كن على متنه مساء أمس الاثنين في بيتينتي، القرية الجزرية الواقعة بجماعة توباكوتا بمقاطعة فونديونغ (غرب)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن مصدر مأذون.

وأوضح مصدر أمني بعين المكان أن انقلاب القارب الذي كان يقل على متنه 60 شخصا، من ضمنهم 51 امرأة، تسبب في وفاة 17 منهن فيما أصيب 41 شخصا بجروح طفيفة.

وأضاف أن من ضمن الجرحى هناك امرأتان في وضعية حمل وتم نقلهن إلى ميسيرا، مشيرا إلى أن باقي الجرحى تم نقلهم إلى مركز صحي في بيتيني فيما اعتبر اثنان في عداد المفقودين.

وحسب المصدر ذاته، فإن عمليات البحث عن ناجين التي تواصلت إلى غاية الثامنة مساء قد توقفت لتستأنف صباح اليوم الثلاثاء بسبب العتمة وغياب الإمكانيات والمستوى المرتفع لهيجان البحر.

وحسب شهود عيان، فإن النساء ضحايا هذا الحادث كن قادمات من عملية لجمع المحار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب النساء حادث غرق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. كوريا الشمالية تهدد بتدمير العالم بـ4 قنابل هيدروجينية‎.. إليكم التفاصيل | دولي

خطير.. كوريا الشمالية تهدد بتدمير العالم بـ4 قنابل هيدروجينية‎.. إليكم التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل السفيرة الجديدة للمغرب بالولايات المتحدة | دولي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل السفيرة الجديدة للمغرب بالولايات المتحدة

عاجل : نايضة قرطاس فميريكان وها شحال من واحد مات | دولي

عاجل : نايضة قرطاس فميريكان وها شحال من واحد مات

انفجاز يهز روسيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

انفجاز يهز روسيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أصغر زوجة خلقت الجدل ببرنامج للا لعروسة..أنا ماشي بنت الزنقة‎ | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

أصغر زوجة خلقت الجدل ببرنامج للا لعروسة..أنا ماشي بنت الزنقة‎

بالفيديو.. شاهد جديد ندير و توندريس بعنوان نتي - DBF | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد ندير و توندريس بعنوان نتي - DBF

بالفيديو.. توقيف فنان معروف بسبب المخدرات وها شنو قال‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. توقيف فنان معروف بسبب المخدرات وها شنو قال‎

حصاد اليوم.. أورنج للإتصالات تقدم اخر ابتكاراتها | حصاد اليوم

حصاد اليوم.. أورنج للإتصالات تقدم اخر ابتكاراتها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو.. الفنان الكندي جاستن بيبر قمع فنانة مغربية ومبغاش يتصور معاها وهاشنو دارت ليه | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

مثير وبالفيديو.. الفنان الكندي جاستن بيبر قمع فنانة مغربية ومبغاش يتصور معاها وهاشنو دارت ليه

مؤلم وبالفيديو..نقل فنان مغربي مشهور عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى..وهذا جديد حالته الصحية | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..نقل فنان مغربي مشهور عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى..وهذا جديد حالته الصحية

صادم .. جثة رضيعة بحاوية للنفايات تستنفر أمن مراكش | حوادث و حقوق

صادم .. جثة رضيعة بحاوية للنفايات تستنفر أمن مراكش

مثير..فقيه حصلوه كيحفر على الكنز فـتيزنيت | حوادث و حقوق

مثير..فقيه حصلوه كيحفر على الكنز فـتيزنيت

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.