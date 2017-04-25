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مثير ولا يصدق.. مستشفى عمومي ببني ملال يمنح موعدا السنة المقبلة لطفلة مريضة

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 12:19 مثير ولا يصدق.. مستشفى عمومي ببني ملال يمنح موعدا السنة المقبلة لطفلة مريضة | حوادث و حقوق
مثير ولا يصدق.. مستشفى عمومي ببني ملال يمنح موعدا السنة المقبلة لطفلة مريضة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة مثيرة تظهر تفاصيل موعد طبي، تم منحه لطفلة مريضة بالمستشفى الجهوي بني ملال.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة مثيرة تظهر تفاصيل موعد طبي، تم منحه لطفلة مريضة بالمستشفى الجهوي بني ملال.

وحسب ناشري هذه الصورة، فإن قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى المذكور، منح الطفلة المريضة موعدا بعيدا جدا هو "12 يناير 2018 أي بعد 8 أشهر ، وهو ما أثار استغراب العديد من النشطاء المتفاعلين، حيث أكد العديد منهم أن مجموعة من المستشفيات العمومية تمنح مواعيد مشابهة لمرضى بالرغم من خطورة حالتهم الصحية.

ومن جهة آخرى، طالب بعض النشطاء وزارة الصحة بالتدخل الفوري والسريع، وإيقاف مهزلة هذه المواعيد الطبية البعيدة التي قد تصل أحيانا لأكثر من السنة وهو ما يساهم بالتالي في تدهور الحالة الصحية للمرضى المحتاجين للتدخل الطبي المستعجل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المرضى مستشفى بني ملال الطفلة المريضة

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