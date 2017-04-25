صادم وبالصورة..شاب قتل مسن في منطقة عين حرودة ضواحي البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، عرفت أخيرا، وقوع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل شخص في عقده السادس.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" أن منطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، عرفت أخيرا، وقوع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل شخص في عقده السادس.



وأوضحت ابنة الضحية لـ "شوف تيفي" أن القاتل كما وصفته يدعى "حميد.أ" من مواليد سنة 1985، كان في حالة هيسترية، وهاجم منزل أحد أقربائهم بعين حرودة، موضحة أن والدها كان ضيفا بهذا المنزل وحاول تهدئة الشاب إلا أن هذا الأخير وجه له مجموعة من الضربات بواسطة عصا حديدية ما تسبب في وفاته نتيجة إصابته بنزيف داخلي على مستوى الرأس وكسور بالقفص الصدري.

وأضافت المتحدثة أن التشريح الطبي أكد أن والدها توفي بسبب نزيف داخلي بالرأس، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة.

وأكدت ابنة الضحية في كشفها عن تفاصيل الواقعة أن مرتكب الجريمة لم يتم بعد توقيفه، داعية مصالح الدرك الملكي بمنطقة عين حرودة بالتحرك حتى لا يرتكب جرائم أخرى في حق باقي أفراد عائلتها.