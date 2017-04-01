خطير.. كوريا الشمالية تهدد بتدمير العالم بـ4 قنابل هيدروجينية‎.. إليكم التفاصيل ﻿

وجه الممثل الخاص لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية “إليخاندرو تساو دي بينوس” تهديدا صريحا بتدمير العالم بواسطة ثلاث أو أربع قنابل هيدروجينية مشيرا إلى أن قوة قنبلة واحدة من القنابل الهيدروجينية

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وجه الممثل الخاص لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية “إليخاندرو تساو دي بينوس” تهديدا صريحا بتدمير العالم بواسطة ثلاث أو أربع قنابل هيدروجينية مشيرا إلى أن قوة قنبلة واحدة من القنابل الهيدروجينية التي تمتلكها كوريا الشمالية تعادل أكثر من قوة 100 قنبلة نووية.



و أضاف " دي بينوس" نقلا عن موقع “ديلي كولر” الأمريكي , أن الأمور لا تحسب بأن إعداد الصواريخ التي تمتلكها أمريكا أكثر من كوريا الشمالية لأن المسألة ليست في الكمية بل في قوة التفجير مؤكدا على أن ثلاثا أو أربعا من القنابل الهيدروجينية كافية لإنهاء العالم بأسره.



و أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية على أن الشعب الكوري مستعد للدفاع عن بلده بالبنادق وبالصواريخ ومستعد تماما للحرب بأسلحة نووية وهيدروجينية وأنه لا أحد بإمكانه المساس بكوريا الشمالية.