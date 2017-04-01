بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو ﻿

يستنكر سكان مدينة الدار البيضاء خصوصا شارعي محمد الخامس والحسن الثاني السلوكيات الشاذة التي يقدم عليها بعض الشواذ الذين يعرضون قاماتهم وأجسادهم في البحث عمن يشبع رغباتهم دون حياء في ساعات متأخرة

شوف تيفي:

يستنكر سكان مدينة الدار البيضاء خصوصا شارعي محمد الخامس والحسن الثاني السلوكيات الشاذة التي يقدم عليها بعض الشواذ الذين يعرضون قاماتهم وأجسادهم في البحث عمن يشبع رغباتهم دون حياء في ساعات متأخرة من الليل.

و قد عاينت "شوف تيفي" من خلال كاميرا خفية شواذ يرتدون لباس نسائية و يقومون بحركات شاذة و فوضى بالشارعين المذكورين و يعرضون خدماتهم الجنسية على زبائنهم بأثمنة لا تتعدى 200 درهم.

و قد دق البيضاويون ممن التقيناهم ،ناقوس الخطر موجهين نداءهم لرجال الأمن و المسؤولين قصد التدخل لتوقيف هؤلاء .