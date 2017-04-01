بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو ﻿

شوف تيفي:
يستنكر سكان مدينة الدار البيضاء خصوصا شارعي محمد الخامس والحسن الثاني السلوكيات الشاذة التي يقدم عليها بعض الشواذ الذين يعرضون قاماتهم وأجسادهم في البحث عمن يشبع رغباتهم دون حياء في ساعات متأخرة من الليل.
و قد عاينت "شوف تيفي" من خلال كاميرا خفية شواذ يرتدون لباس نسائية و يقومون بحركات شاذة و فوضى بالشارعين المذكورين و يعرضون خدماتهم الجنسية على زبائنهم بأثمنة لا تتعدى 200 درهم.
و قد دق البيضاويون ممن التقيناهم ،ناقوس الخطر موجهين نداءهم لرجال الأمن و المسؤولين قصد التدخل لتوقيف هؤلاء .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.