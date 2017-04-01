رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش ﻿

في خطوة مفاجأة قرر نجم ''برامج المقالب'' الفنان المصري رامز جلال الاعتزال من تقديم أي برنامج من هذا النوع بداية من سنة 2018 , و ذلك بعد الحملة الإعلامية الموسعة ضد برامج المقالب التي كان بطلها لسنوات بعد

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في خطوة مفاجأة قرر نجم "برامج المقالب" الفنان المصري رامز جلال الاعتزال من تقديم أي برنامج من هذا النوع بداية من سنة 2018 , و ذلك بعد الحملة الإعلامية الموسعة ضد برامج المقالب التي كان بطلها لسنوات بعد اتهامه بالإتجار في مخاوف ومشاعر النجوم من أجل ملايين الإعلانات.



وكانت النجمة اللبنانية "نانسي عجرم" ،اعتذرت منذ أيام قليلة ، عن المشاركة في البرنامج ، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم بعدما انتهى النجم المصري مؤخرا من تصوير حلقات برنامجه الجديد "رامز تحت الأرض" و الذي صور بمدينة سيوة

و كانت برامج مقالب "رامز جلال" طيلة السنوات الأخيرة قد سجلت أعلى نسب مشاهدة كما حصدت رقم اعلانات ضخم طيلة مواسم رمضان السالفة .