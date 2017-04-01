 رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالصورة..شاب قتل مسن في منطقة عين حرودة ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..شاب قتل مسن في منطقة عين حرودة ضواحي البيضاء

خطير.. كوريا الشمالية تهدد بتدمير العالم بـ4 قنابل هيدروجينية‎.. إليكم التفاصيل | دولي

خطير.. كوريا الشمالية تهدد بتدمير العالم بـ4 قنابل هيدروجينية‎.. إليكم التفاصيل

بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو | مجتمع

بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو

رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش | ثقافة و فنون

رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش

عاجل وحصري..بعد منحه السراح المؤقت..هذا ما تقرر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..بعد منحه السراح المؤقت..هذا ما تقرر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

بلاغ هام لأولياء أمور التلاميذ الذين سيلجون أقسام الدراسة لأول مرة.. إليكم التفاصيل | مجتمع

بلاغ هام لأولياء أمور التلاميذ الذين سيلجون أقسام الدراسة لأول مرة.. إليكم التفاصيل

ميدي آن تيفي تنفي طردها للصحافية سمية الدغوغي بسبب الصحراء الغربية | إعلام وتواصل

''ميدي آن تيفي'' تنفي طردها للصحافية سمية الدغوغي بسبب '' الصحراء الغربية''

طالبات تَبِتن في العراء خوفا من تعرضهن للاغتصاب داخل غرفهم بمركز مولاي اسماعيل بمكناس+صور | حوادث و حقوق

طالبات تَبِتن في العراء خوفا من تعرضهن للاغتصاب داخل غرفهم بمركز مولاي اسماعيل بمكناس+صور

خطير وبالصور.. ولد الفشوش آخر دار روينة في فاس بسيارة سريعة وخرب ممتلكات عامة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. ولد الفشوش آخر دار روينة في فاس بسيارة سريعة وخرب ممتلكات عامة

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 11:15 رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش | ثقافة و فنون
رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش
في خطوة مفاجأة قرر نجم ''برامج المقالب'' الفنان المصري رامز جلال الاعتزال من تقديم أي برنامج من هذا النوع بداية من سنة 2018 , و ذلك بعد الحملة الإعلامية الموسعة ضد برامج المقالب التي كان بطلها لسنوات بعد

شوف تيفي

في خطوة مفاجأة قرر نجم "برامج المقالب" الفنان المصري رامز جلال الاعتزال من تقديم أي برنامج من هذا النوع بداية من سنة 2018 , و ذلك بعد الحملة الإعلامية الموسعة ضد برامج المقالب التي كان بطلها لسنوات بعد اتهامه بالإتجار في مخاوف ومشاعر النجوم من أجل ملايين الإعلانات.

وكانت النجمة اللبنانية "نانسي عجرم" ،اعتذرت منذ أيام قليلة ، عن المشاركة في البرنامج ، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم بعدما انتهى النجم المصري مؤخرا من تصوير حلقات برنامجه الجديد "رامز تحت الأرض" و الذي صور بمدينة سيوة

و كانت برامج مقالب "رامز جلال" طيلة السنوات الأخيرة قد سجلت أعلى نسب مشاهدة كما حصدت رقم اعلانات ضخم طيلة مواسم رمضان السالفة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رامز جلال النجم المصري نانسي عجرم رامز تحت الأرض شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وحصري..بعد منحه السراح المؤقت..هذا ما تقرر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..بعد منحه السراح المؤقت..هذا ما تقرر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

بالصور..ما سر العلاقة التي تجمع حمزة ولد الصنهاجي بشابة مغربية بعد ظهورهما معا في مجموعة من الصور؟ | ثقافة و فنون

بالصور..ما سر العلاقة التي تجمع حمزة ولد الصنهاجي بشابة مغربية بعد ظهورهما معا في مجموعة من الصور؟

بعد سعد لمجرد ..لورا مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎ | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد ..''لورا'' مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر | ثقافة و فنون

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصاد اليوم.. أورنج للإتصالات تقدم اخر ابتكاراتها | حصاد اليوم
منذ 2 ساعات

حصاد اليوم.. أورنج للإتصالات تقدم اخر ابتكاراتها

السيارة الطائرة لم تعد حلماً.. شاهدها على أرض الواقع | قنوات أخرى

السيارة الطائرة لم تعد حلماً.. شاهدها على أرض الواقع

ملاكمة بين عارضة أزياء وحارس أمن | قنوات أخرى

ملاكمة بين عارضة أزياء وحارس أمن

ترامب يهنئ رائدة الفضاء ويتسون ويتعهد ببذل الجهود من أجل تحقيق الرحلة إلى المريخ | قنوات أخرى

ترامب يهنئ رائدة الفضاء ويتسون ويتعهد ببذل الجهود من أجل تحقيق الرحلة إلى المريخ

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالصورة..شاب قتل مسن في منطقة عين حرودة ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

صادم وبالصورة..شاب قتل مسن في منطقة عين حرودة ضواحي البيضاء

خطير.. كوريا الشمالية تهدد بتدمير العالم بـ4 قنابل هيدروجينية‎.. إليكم التفاصيل | دولي

خطير.. كوريا الشمالية تهدد بتدمير العالم بـ4 قنابل هيدروجينية‎.. إليكم التفاصيل

بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو | مجتمع

بالفيديو.. الشواذ محيحين فكازا بالليل وها شنو دارو

رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش | ثقافة و فنون

رامز جلال يُقرر اعتزال مقالب الكاميرا الخفية وها علاش

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.