عاجل وحصري..بعد منحه السراح المؤقت..هذا ما تقرر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن موعد أولى جلسات محاكمته سيكون في منتصف شهر ماي المقبل، مباشرة بعد انتهاء التحقيقات.

"شوف تيفي":

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن موعد أولى جلسات محاكمته سيكون في منتصف شهر ماي المقبل، مباشرة بعد انتهاء التحقيقات.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن هذه الجلسة التي ستجرى فصولها بالمحكمة العليا بباريس، من المنتظر أن تعرف حضور الفنان المغربي سعد المجرد ومحاميه موريتي، بالإضافة إلى الفتاة الفرنسية "لورا بريول" ومحاميه الملقب بـ "الثعلب".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستكون مهمة جدا للفنان المغربي سعد المجرد والمحامي موريتي المطالب بالبحث عن براءة موكله، مشيرا إلى أن مصير الجلسة سيكون هو التأجيل وبالتالي بقاء سعد المجرد تحت الإقامة الجبرية في شقته بباريس بعد حصوله على السراح المؤقت.