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بلاغ هام لأولياء أمور التلاميذ الذين سيلجون أقسام الدراسة لأول مرة.. إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 10:57 بلاغ هام لأولياء أمور التلاميذ الذين سيلجون أقسام الدراسة لأول مرة.. إليكم التفاصيل | مجتمع
بلاغ هام لأولياء أمور التلاميذ الذين سيلجون أقسام الدراسة لأول مرة.. إليكم التفاصيل
نهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، قد انطلقت

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، قد انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل و ذلك حرصا على توفير شروط انطلاق الدراسة لموسم 2017-2018 في التاريخ المحدد لها، ومن أجل ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.

و أهابت الوزارة من خلال بلاغ صحفي توصلت "شوف تيفي" ببنسخة منه اليوم الثلاثاء, بأمهات وآباء وأولياء الأطفال البالغين 6 سنوات على الأقل أي مواليد سنة 2011 وما قبل، وكذا الأطفال المزدادين إلى غاية 31 مارس 2012 إلى المبادرة بتسجيل بناتهم وأبناهم بإحدى المدارس القريبة من محل سكناهم، داخل هذه الآجال.

أما بالنسبة لإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي الثانوي فستجرى ابتداء من 4 يوليوز 2017 إلى غاية 10 منه، على أن تتم بسلك التعليم الثانوي التأهيلي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليوز 2017، مباشرة بعد اختبارات الدورة الاستدراكية.

و أشارت الوزارة أنه وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول مختلف العمليات والإجراءات الخاصة بعمليتي التسجيل وإعادة التسجيل يرجى ربط الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبالمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية
تجدر الإشارة أنه خارج الآجال المحددة سلفا، ستتم معالجة طلبات التسجيل حسب ما تتيحه الخريطة المدرسية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

‫شوف تيفي

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