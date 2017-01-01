''ميدي آن تيفي'' تنفي طردها للصحافية سمية الدغوغي بسبب '' الصحراء الغربية'' ﻿

أوضحت قناة ''ميدي آن تيفي'' أنها لم تقدم على طرد الصحفية سمية الدغوغي من القناة، كما تداولت ذلك وسائل إعلامية مختلفة وداخل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود عبارة '' الصحراء الغربية'' في النشرة التي

شوفي تيفي

أوضحت قناة ''ميدي آن تيفي'' أنها لم تقدم على طرد الصحفية سمية الدغوغي من القناة، كما تداولت ذلك وسائل إعلامية مختلفة وداخل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود عبارة '' الصحراء الغربية'' في النشرة التي قدمتها يوم الجمعة الماضي.

وأفاد توضيح صادر عن القناة، وقعه عمر طالب المدير المركزي للتحرير داخل القناة، أن هذه الأخيرة اتخذت فقط إجراء تقضي بتعليق مهام الصحفية سمية الدغودغي، كمقدمة أخبار في نشرة '' afrique soir''، بسبب ارتكابها خطأ مهنيا أثناء تقديمها لإحدى النشرات.

وأضاف توضيح القناة أن سمية الدغودغي اعترفت بنفسها أن ''الخطأ المهني''، جاء في سياق ضغط العمل وكثرته وراء هذا ' 'الخطأ''، ، مشيرا إلى أن ذات الصحفية أقرت بتحملها لجزء من المسؤولية فيما وقع.

وأوضحت إدارة قناة ''ميدي آن تيفي''، أنه خلال البث المباشر لقناة "ميدي 1 تيفي" للفترة الإخبارية المسائية "Afrique Soir " ، مساء يوم الجمعة الماضي ، تم رصد ارتكاب خطأ مهني من طرف الصحفية سمية الدغوغي، المسؤولة عن إعداد وتقديم البرنامج المذكور، حيث لجأت إلى استعمال عبارة "الصحراء الغربية" لتسمية الاقاليم الجنوبية للمملكة ، عوض عبارة "الصحراء المغربية" التي ينبغي استعمالها في سياق استعراضها لرد الديبلوماسية المغربية، على التصرفات غير المقبولة لفنزويلا في معاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأضافت أنها بـ '' مجرد معاينة هذا الخطأ غير المقبول، والذي يتعارض مع السياسة التحريرية لقناة "ميدي 1 تيفي"، ولا ينسجم مع اُسلوب وطريقة تناولها لملف الوحدة الترابية للمملكة، وما درجت عليه القناة من التزام ثابت ودفاع مستمر ومستميت عن مغربية الصحراء، من خلال مواكبة تطوراتها على كافة المستويات والأصعدة، وفي مختلف المنتديات والمحافل القارية والدولية''، قامت الإدارة المركزية للتحرير بقناة "ميدي 1 تيفي"، باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية '' الحازمة التي تستدعيها واقعة الخطأ المهني المذكور، وكذا مباشرة التحريات والتدقيقات اللازمة، من أجل تحديد كل المسؤوليات بدقة، وكشف ملابسات هذا التصرف غير المقبول ، وترتيب الآثار القانونية المناسبة عليه''.