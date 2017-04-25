طالبات تَبِتن في العراء خوفا من تعرضهن للاغتصاب داخل غرفهم بمركز مولاي اسماعيل بمكناس+صور ﻿

قررت طالبات بالأقسام التحضيرية بمركز مولاي إسماعيل بمكناس منذ الأسبوع المنصرم، مغادرة مساكنهم الداخلية، والمبيت في العراء، وذلك مخافة تعرضهن للاغتصاب على يد غرباء.

"شوف تيفي":

قررت طالبات بالأقسام التحضيرية بمركز مولاي إسماعيل بمكناس منذ الأسبوع المنصرم، مغادرة مساكنهم الداخلية، والمبيت في العراء، وذلك مخافة تعرضهن للاغتصاب على يد غرباء.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن حالة من الرعب والهلع الشديد، انتابت الطالبات، خاصة بعد نجاة إحداهن من الاغتصاب على يد شخص اقتحم غرفتها وهو بدون ملابس.

وأوضح المصدر ذاته أن مدير مركز مولاي إسماعيل، حاول إقناع الطالبات بالعودة إلى غرفهن، وأمام رفضهن الاستجابة مخافة وقوعهن ضحايا ذئاب بشرية، تعرضن للتهديد من طرف المدير بضياع السنة الدراسة عليهن.