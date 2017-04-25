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خطير وبالصور.. ولد الفشوش آخر دار روينة في فاس بسيارة سريعة وخرب ممتلكات عامة

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 10:02 خطير وبالصور.. ولد الفشوش آخر دار روينة في فاس بسيارة سريعة وخرب ممتلكات عامة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. ولد الفشوش آخر دار روينة في فاس بسيارة سريعة وخرب ممتلكات عامة
شهد شارع علال بن عبد الله بفاس وبالتحديد بالقرب من ولاية الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واقعة جد خطيرة بطلها ''ولد الفشوش'' آخر، تسبب في خسائر مادية جسيمة بممتلكات عامة، نظرا لقيادته

"شوف تيفي"

شهد شارع علال بن عبد الله بفاس وبالتحديد بالقرب من ولاية الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واقعة جد خطيرة بطلها "ولد الفشوش" آخر، تسبب في خسائر مادية جسيمة بممتلكات عامة، نظرا لقيادته لسيارة سريعة بتهور كبير وهو في حالة غير طبيعية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "ولد الفشوش" كان يقود سيارته بشارع علال بن عبد الله بسرعة جنونية وبطريقة استعراضية أو ما يسمى بـ "الدريفت"، ليفقد السيطرة على المقود ويصطدم بقوة بأعمدة خاصة بالإنارة العمومية وببعض اللوحات الإشهارية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحادث الذي لم يخلف خسائر بشرية لحسن الحظ بالرغم من خطورته، استنفر المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع، مشيرا إلى أن "ولد الفشوش" وقبل وصول المصالح الأمنية لاذ بالفرار من عين المكان على متن سيارة أخرى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ولد الفشوش

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