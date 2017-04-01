جريمة قتل بشعة تهز العرائش وسبب ''حك ديال السليسيون'' ﻿

أفضى صراع بالأسلحة البيضاء بين شابين من ذوي السوابق العدلية في ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين إلى مصرع أحدهما و المعروف بـ''السويح'', بعدما سدد له غريمه الملقب بـ ''ولد محلاها'' طعتة بال على مستوى

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أفضى صراع بالأسلحة البيضاء بين شابين من ذوي السوابق العدلية في ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين إلى مصرع أحدهما و المعروف بـ"السويح", بعدما سدد له غريمه الملقب بـ "ولد محلاها" طعتة بال على مستوى القلب أردته قتيلا على الفور بحي "جنان بيضاوة" بالعرائش.



و ذكرت مصادر محلية أن الضحية ، البالغ قيد حياته الـ 28 سنة و القاطن بحي جنان بيضاوة، من ذوي السوابق القضائية في الإتجار في مادة السلسيون و التي يتعاطاها عدد من الشباب بالمدينة ، و أضافت المصادر أن الضحية إشتبك مع الجاني والبالغ من العمر 38 سنة و القاطن بنفس الحي، و هو أيضا من ذوي السوابق القضائية في الإتجار في السلسيون، حيث سبق و تم إيقافه و تقديمه إلى النيابة العامة من أجل نفس الأفعال قبل شهر.



و حسب نفس المصادر فإن خلافا حول مادة السيليسيون المخدرة تطور إلى شجار بالأسلحة بيضاء، أدى إلى إصابة "ولد السوييح" بإصابة أفضت إلى وفاته على الفور, ليفر الجاني بعد إرتكابه للجريمة إلى مكان مجهول، حيث أطلق أمن العرائش مذكرة بحث من أجل إيقافه.