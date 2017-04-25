 بالصورة.. مغاربة يطلقون حملة ''كلنا مي عائشة'' +فيديو ﻿
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بالصورة.. مغاربة يطلقون حملة ''كلنا مي عائشة'' +فيديو

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 09:29 بالصورة.. مغاربة يطلقون حملة كلنا مي عائشة +فيديو | مجتمع
بالصورة.. مغاربة يطلقون حملة ''كلنا مي عائشة'' +فيديو
بعد ساعات من انتشار فيديوهات ظهرت خلالها وهي تهدد بالانتحار، ومباشرة بعض تعرف المغاربة على أولى تفاصيل حكايتها المؤلمة، تفاعل النشطاء بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مع ''مي عائشة''، السيدة التي

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار فيديوهات ظهرت خلالها وهي تهدد بالانتحار، ومباشرة بعض تعرف المغاربة على أولى تفاصيل حكايتها المؤلمة، تفاعل النشطاء بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مع "مي عائشة"، السيدة التي هددت بالانتحار دفع بالعديد منهم إلى إطلاق حملة "كلنا مي عائشة".

وطالب مطلقو هذه الحملة جميع المغاربة وخاصة الهيئات الحقوقية بالتدخل السريع والفوري لتقديم يد المساعد لـ "مي عائشة"، التي قررت إنهاء حياتها وهي في خريف العمر بعد أن ضاقت بها جميع السبل ووجدت نفسها وحيدة وهي تواجه الحياة الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت سباقة للكشف عن الأسباب التي دفعت بـ "مي عائشة" المنحدرة من مدينة القنيطرة للتهديد بالانتحار أمس الاثنين بالرباط، حيث دخلت في حالة هستيرية بعد أن رفضت مصلحة إدارية منحها بعد الأوراق بسبب حكم قضائي ضدها يقضي بإفراغها من المنزل الذي تقطنه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانتحار النشطاء الهيئات الحقوقية فيديوهات كلنا مي عائشة

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