مثير...الفرنسيون المقيمون بأكادير يصوتون لصالح ''ماري لوبين'' ﻿

شوف تيفي
حصلت "شوف تيفي" على النتائج النهائية التفصيلية لتصويت الفرنسيين المقيمين بأكادير، للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، حيث جاءت المدينة في المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد الدار البيضاء في نسبة التصويت.
وخلقت مدينة أكادير المفاجأة بتصويت غالبية الفرنسيين المقيمين بها لصالح "ماري لوبين" في حين كانت الصدارة للمرشح إيمانويل ماكرون في عموم المغرب، حيث تبوأ المرشح الذي فاز في إنتخابات الدور الثاني في فرنسا الصدارة كذلك بمكتبي الرباط والدارالبيضاء، اللتين يقطن بهما ثلثي عدد الفرنسيين بالمملكة.
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