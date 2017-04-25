 مثير...الفرنسيون المقيمون بأكادير يصوتون لصالح ''ماري لوبين'' ﻿
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مثير...الفرنسيون المقيمون بأكادير يصوتون لصالح ''ماري لوبين''

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 04:43 مثير...الفرنسيون المقيمون بأكادير يصوتون لصالح ماري لوبين | بوليتيك
مثير...الفرنسيون المقيمون بأكادير يصوتون لصالح ''ماري لوبين''
حصلت ''شوف تيفي'' على النتائج النهائية التفصيلية لتصويت الفرنسيين المقيمين بأكادير، للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، حيث جاءت المدينة في المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد الدار البيضاء في

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على النتائج النهائية التفصيلية لتصويت الفرنسيين المقيمين بأكادير، للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، حيث جاءت المدينة في المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد الدار البيضاء في نسبة التصويت.

وخلقت مدينة أكادير المفاجأة بتصويت غالبية الفرنسيين المقيمين بها لصالح "ماري لوبين" في حين كانت الصدارة للمرشح إيمانويل ماكرون في عموم المغرب، حيث تبوأ المرشح الذي فاز في إنتخابات الدور الثاني في فرنسا الصدارة كذلك بمكتبي الرباط والدارالبيضاء، اللتين يقطن بهما ثلثي عدد الفرنسيين بالمملكة.

‫شوف تيفي

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الإنتخابات الرئاسية اكادير الفرنسيين المقيمين التصويت شوف تيفي

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