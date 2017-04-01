 العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء ﻿
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العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء

العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء

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العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء

بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 04:17 العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق
العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي بمولاي رشيد بالبيضاء
علمت شوف تيفي قبل قليل أن العناصر الأمنية لمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء تمكنت قبل قليل من إيقاف شخص يبلغ من العمر 26 سنة بتهمة ترويج الأقراص المهلوسة « القرقوبي » على متن دراجته النارية C90 بيضاء

شوف تيفي

علمت شوف تيفي قبل قليل أن العناصر الأمنية لمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء تمكنت قبل قليل من إيقاف شخص يبلغ من العمر 26 سنة بتهمة ترويج الأقراص المهلوسة « القرقوبي » على متن دراجته النارية C90 بيضاء اللون.

وأكد مصدر شوف تيفي أنه جرى إيقاف المعني بالأمر على مستوى شارع ادريس الحارثي بمنطقة مولاي رشيد عندما كان بصدد مزاولة عمله المعتاد والمتمثل في ترويج الأقراص المهلوسة وبيعها لزبائنه.

وأضاف ذات المصدر، أنه وعند محاولة إيقافه من طرف رئيس فرقة الدراجين بالنيابة التابع للمنطقة الأمنية مولاي رشيد وذلك بعد إخبارية توصل بها حاول مقاومته ليتمكن الأخير من وضع الأصفاد على يد مروج القرقوبي.

وفور إلقاء القبض عليه، تم اعتقال الشاب إلى الدائرة الأمنية 27 ببورنازيل التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد للتحقيق معه، قبل أن يتم إحالته على مصلحة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه ومعرفة مصدر تزويده بهذه الأقراص المهلوسة.

 

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العناصر الأمنية توقف نشاط أكبر مروج للقرقوبي مولاي رشيد بالبيضاء

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