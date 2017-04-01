عاجل : نايضة قرطاس فميريكان وها شحال من واحد مات ﻿

شوف تيفي:
قتل شخصان في حادث إطلاق نار وقع في مبني مكتبي بمدينة /دالاس/ في ولاية / تكساس/ الأمريكية قبل قليلة من ليلة الاثتين.
وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أن الحادث وقع إثر قيام شخص بإطلاق النار على رئيسه في العمل في مكتبه بأحد الأبراج بالمدينة ليرديه قتيلا قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.
وأضافت أن الحادث وقع في الطابق السابع من البرج الكائن في منطقة /ليندون بي جونسون/.
ووصلت قوات من الشرطة وفرق التدخل السريع إلى موقع الحادث وقامت بإخلاء
المبني من الموظفين قبل أن يتم الإعلان أن المبنى آمن
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