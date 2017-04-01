انفجاز يهز روسيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين ﻿

لقي طفل مصرعه وأصيب حوالي 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في انفجار قنبلة يدوية بمدرسة بجمهورية داغستان الواقعة جنوب روسيا وذلك حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الروسية.

شوف تيفي

لقي طفل مصرعه وأصيب حوالي 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في انفجار قنبلة يدوية بمدرسة بجمهورية داغستان الواقعة جنوب روسيا وذلك حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الروسية.

وأضافت الوزارة أن الحادث وقع نتيجة التعامل بتهور مع القنبلة اليدوية التي جلبها أحد الطلاب إلى فصل دراسي. وقد تم نقل 10 من المصابين إلى المستشفى 3 منهم في حالة حرجة. وألقي القبض على الطالب الذي أحضر القنبلة اليدوية ويجري التحقيق معه حول كيفية حصوله على القنبلة وسبب إحضاره إياها إلى الفصل الدراسي.

وتعد داغستان معقلا للتمرد في شمال القوقاز قريبة من منطقة الشرق الأوسط المليئة بالصراعات حيث تكرر وقوع الهجمات العنيفة على مدار الأعوام الماضية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان انفجار اليوم مجرد حادث عرضي أم أنه يتعلق بعملية إرهابية .